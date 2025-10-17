few clouds
Љиљани Велимировић уручено признање: ЕПС инжењерка - лидерка одрживе енергетике

17.10.2025. 13:15
eps
Фото: EPS

Љиљана Велимировић, машински инжењер у „Електропривреди Србије“, руководилац пројекта 1 у Сектору за инвестиције, добитница је признања Лидерка одрживе енергетике за 2025. годину“. Ово признање додељује WISE Србија мрежа жена у одрживој енергетици, климатској акцији и животној средини.

У великој конкуренцији својим знањем, стручношћу и богатим искуством Велимировић издвојила се од других кандидаткиња. Од првог дана, у термоелектрани „Никола Тесла А“, највећем термоенергетском капацитету у оквиру ЕПС, до данас, већ 35 година посвећено ради на свим великим пројектима унапређења рада термо капацитета и побољшању услова заштите животне средине.

- Веома сам поносна што сам  изабрана да будем представница „Електропривреде Србије“ на конкурсу „Лидерке одрживе енергетике за 2025. годину“. Част ми је што сам водећи пројекте изградње постројења за одсумпоравање у нашим највећим термоелектранама допринела еколошкој модернизацији не само ЕПС, већ и целокупне српске електроенергетике- истакла је Велимировић.

Она је додала да су за њу посвећеност, континуирано усавршавање, тимски рад, као и добра комуникација вредности које сигурним корацима воде ка добрим резултатима.

- Радећи на великим инфраструктурним пројектима, посебно на оним који унапређују заштиту животне средине у компанији као што је ЕПС, стекла сам и значајно професионално и животно искуство и трудим се да га свакодневно делим са младим колегиницама и колегама - додала је Велимировић.

WISE Србија мрежа жена у одрживој енергетици окупља више од 250 жена стручњака из енергетике и сродних области, повезује знање, искуство и визију жена које обликују одрживу будућност енергетике у Србији.
 

