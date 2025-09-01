LUŠTICA BAY, У СРЦУ БОКЕ, ДОБИЛА НАШЕГ НАЈВЕЋЕГ ЕКСПЕРТА ЗА РАЗВОЈ ДЕСТИНАЦИЈА Дејан Љевнаић нови стратешки директор! Ево како је препородио Јахорину, ово су сви његови резултати и признања
Дејан Љевнаић, кључна фигура у развоју скијашког туризма на овим просторима и стручњак за ски бизнис, је нови стратешки директор „Luštica Bay“. Своје дугогодишње искуство стечено у управљању ски центрима од Србије преко БиХ до Словеније, преноси на црногорску обалу.
Доласком Љевнаића на нову функцију очекује се огроман напредак Luštice Bay.
Инжењери из његовог тима ангажовани су и на пројектима у Саудијској Арабији, а радили су и на студији за Канин, Фрушку гору и Жабљак. Успешно су изградили Ски центре у Србији, Јахорини и Игришту.
Добитник је престижне титуле "Светска туристичка личност године", коју је добио од независне европске комисије, као признање за ревитализацију Јахорине.
Као кључ свог успеха истиче константан рад на себи, образовању, као и тимски дух и рад.
Љевнаић се осврнуо на прошлу зимску сезону у којој је Јахорина традиционално била најпосећенија планина у Босни и Херцеговини.
За пет година урађено више инфраструктуре него за Олимпијске игре 1984.
Како истиче, њу је током 130 скијашких дана посетило 412.000 гостију те да је од 2017. године и његовог доласка остварила невероватан раст.
Тада је промет на Јахорини износио око 1,1 милион КМ, а данас је више од 19 пута већи у односу на ту базну сезону, а у 2022. години, остварен промет од чак 21 милион КМ.
Од 2017. године је у Олимпијски центар Јахорина уз велику подршку председника Додика и Владе РС, уложено у инфраструктуру Олимпијског центра Јахорина и изградњу новог ски центра Игришта, 200 милиона КМ.
Урађени су пројекти попут изградње гондоле Партизан-Емир Кустурица, гондоле Пољице познатог Пининфарина дизајна, шестоседне жичаре Рајска долина, изградња шестоседа Трново, три нова ски лифта типа сидро и два ски лифта типа тањир, 3 нове покретне траке за почетнике. Радило се и на проширењу већ постојећих ски стаза, па се са капацитета од 15 км ски стаза 2017. године дошло до капацитета од 52 км ски стаза уређених по ФИС стандардима. Урађена је и нова расвета стаза на укупно 10,3 км, најмодернији систем оснежавања који покрива 70 одсто капацитета скијалишта, четири потпуно нова полигона за почетнике са покретним тракама, сноуборд парк, модеран паркинг систем, као и потпуно нов савремен Скидата систем наплате.
Ту је и новоизграђено велико језеро запремине 75.000 м3, акумулационо језеро на Пољицама 5.000 м3 и језеро Скочине од 20.000 м3.
За предах је модерни угоститељски објекат Олимп бар, на два нивоа са капацитетом од 250 места, који је топлом везом повезан са гондолом Пољице.
Јахорина није резервисана само за зиму, већ је погодна и за летње атракције- планински боб, лупстер, зиплајн, скајдајв, авантура парк, картинг, туристички возић и трамполину.
Обновљени су и олимпијски кругови и олимпијски пламен, да подсећају на Зимске олимпијске игре одржане на овом месту пре 41 годину.
Нова расвета, дужине три и по километра, изграђена је дуж пута од циљне куће до Олимп бара.
Направљен је и потпуно нов и модеран ски центар Игришта са једним шестоседом, две оснежене ски стазе, полигоном, паркинг, три ресторана, управном зградом, хангаром, амбулантом и летњим атракцијама. За потребе водоснабдевања урађено је 9 километара цевовода, а за потребе електро снабдевања пет трафо станица.
Постоје и ски депои и ски лифт Трново дужине 600 метара и капацитета 1.200 скијаша на сат, али и нове стазе 4а, 6ц и 3б и вежби пут 5.
У односу на базну годину, 2016. након које је преузето управљање Олимпијским центром Јахорина са 48 радника на одређено и 3 на неодређено, број радника је повећан на 120 на неодређено и 150 радника на одређено. Директно од рада ОЦ Јахорина зависи 3.000 радника запослених у хотелима, ски школама, ски ренталима, угоститељским објектима, који продају домаћу храну и пице, који раде у грађевини, а успели су да сачувају свако радно.
Уверен је да је у последњих пет година изграђено дупло више инфраструктуре него за потребе ЗОИ 1984. године и објашњава да је од момента када је дошао на Јахорину његов циљ био да ова планина, због своје богате историје и безвременске лепоте буде место окупљања и сусрета свих добронамерних људи из свих крајева света.
Посебно су поносни што сезонски ски пас са Јахорине важи у ски центрима од Словеније до Северне Македоније.
Даље објашњава да је спорт универзални језик који спаја људе без обзира на порекло, националност или веру, и управо из тог разлога верује да је пред њима ново време, у коме ћемо једни другима бити ослонци и савезници, а не конкуренција.
Љевнаић подвлачи да је у свету ски бизниса, у којем је често наглашена немилосрдна конкуренција, одлучио да стави хуманитарни рад и друштвени ангажман изнад свега.
Посебно је поносан на акције „Хиљаду кацига за нашу дјецу“, и „Хиљаду скија за нашу дјецу“, чији је примарни циљ враћање деце здравом начину живота и физичкој активности. До сада је у наведеним акцијама подељено преко 600 скија и кацига и то је само почетак.
Део шире визије је и изградња ски кампа за децу на Јахорини. Планирају да овај ски камп буде место где ће деца бити окружена природом и где ће имати прилику да истраже чари скијања, сањарења и учења.
Највећа домаћа и европска признања отишла у руке ОЦ Јахорина
Многа признања отишла су у руке овог центра- поносни су власници признања за најкомпанију, најменаџера, а ја Љевнаић је имао и ту част да је позван да будем члан елитног скијашког клуба Shagai International. Такође, ту је и признање за највише изграђених жичара у свету. Скоро сам постао и власник престижног признања „свјетска туристичка личност године“.
Затим ту је Diplomacy and Commerce Award „за најхуманије дело“ за акцију „ 1000 скија за нашу децу“. Навео је и највеће европско признање на Међународним пословним сусретима у Сарајеву - 'Златна плакета за животно дело', као и за допринос развоју зимских спортова „Men's Health Heroes“.
Међутим, бити именован за почасног конзула сматра највећим и најдражим признањем. Ова позиција није само одраз његових постигнућа, већ и подршке и менторства које је добио од невероватних људи који су га усмеравали током каријере.
Новинари нашег портала покушали су да ступе у контакт у Љевнаићем, али им до објављивања овог текста није одговорио на позиве.