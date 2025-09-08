ПАЗАР ЗА ПОЛА ГОДИНЕ ЧАК 26,3 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА, ЈАГМА ЗА МЕДОМ, КАЈМАКОМ, ЈАБУКАМА, ЈАЈИМА! Српске пијаце држе примат, а ево шта се највише тражило на тезгама
Пијаце су и даље важна места за снабдевање грађана, што потврђује податак да је на пијачним тезгама широм Србије у првом полугодишту ове године направљен пазар од 26,3 милијарде динара, или око 225 милиона евра.
У структури вредности промета пољопривредних производа на пијацама у поменутом периоду највише учествује поврће − 29,7 одсто, а то је у новцу нешто мало више oд 66 милиона евра, показују подаци Републичког завода за статистику.
1.194 тоне кајмака продато на тезгама
Кромпира је продато 11.228 тона, црног лука 4.439 тона, свежег купуса 4.145 тона, шаргарепе 3.962 тоне, парадајза 2.631 тону, краставаца 2.227 тона, паприке 1.518 тона, пасуља 1.628 тона. На воће и грожђе је потрошен сваки пет динар, тачније 19 одсто, што је око 42 милиона евра.
6.109 тона јабука пазарено на пијацама
Количински на првом месту су јабуке, са продатих 6.109 тона, следе јагоде с 1.280 тона, ораси без љуске 1.066 тона. Млеко и млечни производи, живина и јаја у пијачном пазару учествују са по 16 одсто, то јест са по 36 милиона евра. Сирa je продато 3.953 тоне, a кајмака 1.194 тоне. Статистика тврди да је у првом полугодишту продато 146,2 милиона јаја. Вредност продатог меда на пијацама у првом полугодишта 2025. била је 646 милиона динара, рибе 359 милиона, а прерађевина од воћа 604 милиона динара.
Пијачни пазар по регионима
На пијацама у Војводини у првом полугодишту ове године обрнуто је око 4,8 милијарди динара, а најбољи пијачни промет бележи се у београдском региону, где је пазар износио 14,8 милијарди динара. Шумадија и западна Србија бележе промет на тезгама од око 3,8 милијарди динара, а јужна и источна Србија 2,8 милијарди.
Раст промета у првом полугодишту ове године, али и у другом тромесечју, бележи статистика. Према подацима Републичког завода за статистику, промет пољопривредних производа на пијацама у Србији у другом тромесечју 2025, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 10,3 посто. Такође, уколико се првих шест месеци ове године упореде са истим периодом 2024, промет је већи у текућим ценама за 7,6 посто.