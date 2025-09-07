ИСТОРИЈСКИ ЗАОКРЕТ У МАРКЕТИНГУ
НАЈК ПОСЛЕ 40 ГОДИНА МЕЊА ЧУВЕНИ СЛОГАН: "Just do it" одлази у историју ЕВО КОЈИ ЈЕ НОВИ!
У тренутку када бренд пролази кроз значајну трансформацију, Најк жели да инспирише младе спортисте да испишу следеће поглавље његове историје.
Готово четири деценије Најк је поручивао свету: „Just Do It“. Данас бренд поново уводи свој легендарни слоган, али га преокреће у питање: „Why Do It?“ („Зашто то урадити?“). Одговор на то питање стоји у новој великој кампањи, која позива наредну генерацију да преузме штафету и настави причу о „Just Do It“.
Кампања „Why Do It?“, коју је креирала агенција Wieden+Kennedy Портланд, лансирана је 4. септембра, у време када почињу многе спортске сезоне.
У реклами се појављују спортисти из различитих дисциплина – кошарке, фудбала, бејзбола, тениса, роњења и трка. У глобалној постави налазе се Кејтлин Кларк, Карлос Алкараз, Сејкон Баркли, Леброн Џејмс, Рејса Леал и Ћинвен Џенг. Свако од њих мора да одговори: „Why Do It?“
Најк овим приступом мења перспективу и величину не приказује као унапред задати исход, већ као свесни избор. Кампања је посвећена генерацији младих која, како кажу у Најк-у, често осећа „страх од перфекционизма“ и оклева да се упусти у игру.
Кад разговарамо са младим спортистима, видимо да је то прави лонац под притиском – константно поређење, тежња да буду савршени, страх од неуспеха, па чак и од самог покушаја – рекла је Никола Грејам, извршна потпредседница и главна директорка за маркетинг у Најк-у, за Adweek.
Филм приказује спортисте не у тренутку тријумфа, већ у часу када одлуче да ризикују: да шутну лопту, замахну палицом или скоче са даске.
Цела идеја „Why Do It?“ је о томе да направиш тај први корак и заиста покушаш – додала је Грејам. – Хтели смо да дамо глас тим сумњама, али и јасан одговор: уради то и види шта се догађа.
Од када су Најк и Wieden+Kennedy 1988. лансирали „Just Do It“, он је постао један од најпознатијих слогана свих времена.
То су три врло драгоцене речи за нас – каже Грејам. – Оне су попримале различита значења, у зависности од тренутка и културног контекста.
Први спот приказивао је 80-годишњег тркача Волта Стака како џогира преко Голден Гејт моста, поручујући да је спорт за свакога. Реклама „If You Let Me Play“ из 1995. проширила је ту поруку на девојчице и младе жене. На 30-годишњицу слогана, 2018, Најк је заузео снажан став ангажујући Колина Каперника у реклами „Dream Crazy“. „Just Do It“ су утеловили и Мајкл Џордан, Серена Вилијамс, Тајгер Вудс и Коби Брајант.
Последњих година Најк се, међутим, суочава са падом продаје и опадајућом вредношћу бренда, борећи се са конкуренцијом старих ривала попут Адидаса, али и нових брендова попут On и Hoka.
Због тога је компанија у последњих 18 месеци ушла у потпуну маркетиншку трансформацију, вративши у своје редове Николу Грејам и Елиота Хила. Почетком 2025. објављено је да је приход пао на 46,3 милијарде долара, што је за 10 одсто мање него претходне године.
Хил је тада најавио стратегију „Sport Offense“, која иде руку под руку са планом „Win Now“ и подразумева прелазак са „lifestyle“ маркетинга на спортску перформансу.
Прошле године лансирана је кампања „Winning Isn’t Comfortable“ у част тркача, а у фебруару се Најк после 27 година вратио на Super Bowl рекламом „So Win“.
Стратегија фокусирана на спорт доноси прави замах пословању – каже Грејам. – Ова најновија кампања показује да су победа, величина и потенцијал ствар избора.