ЦЕНЕ НИКАД ПОВОЉНИЈЕ Ево колико кошта поврће у продавницама, лук и тиквице за БАГАТЕЛУ, грађани ПРЕЗАДОВОЉНИ
Од 1. септембра широм Србије бележи се озбиљан пад цена основних животних намирница, а грађани не крију одушевљење
Нови пакет економских мера председника Александра Вучића већ даје прве резултате цене падају, корпе су пуније, а осмеси на лицима наших најстаријих суграђана говоре више од речи!
Лук је појефтинио за више од 30 динара и сада се продаје за свега 64 динара по килограму, док су тиквице са 90 пале на само 64 динара!
Парадајз тренутно кошта 146 динара.
Тиквице су пре појефтињена коштале око 90 динара по килограму, а сада су 64 динара.
Купус је раније био између 70 и 80 динара, а сада је његова цена 60 динара по килограму. Црвени купус може се купити по цени од 75 динара по килограму, док килограм кромпира кошта 70 динара.
- За нас пензионере то је одлична ствар, и само треба тако да наставимо - поручује један господин са Вождовца, задовољан нижим ценама и најављеним повећањем пензија.
Нове мере председника Вучића укључују снижавање цена основних производа, али и повећање пензија, што додатно олакшава свакодневни живот многих породица у Србији.
Такође, мере већ показују ефекат, па се верује да ће одлазак у куповину постати право задовољство.