ЗА ОВАКВЕ СТАНОВЕ БАНКЕ НЕЋЕ ОДОБРИТИ КРЕДИТ Ово су детаљи који вам могу срушити цео план

Куповина стана путем стамбеног кредита није лака мисија, а додатни проблем за купце представљају спратови које банке често не желе да финансирају.

Стручњаци за некретнине упозоравају да одређене позиције у зградама имају знатно мању тржишну вредност, а самим тим и мању атрактивност за банке приликом одобравања кредита.

Сутеренски станови, без природног светла и кредита

Сутеренски станови су на самом дну листе када је тражња у питању. Осим што им недостаје природно осветљење и имају лошију вентилацију, многе банке не одобравају стамбене кредите за куповину оваквих станова, што додатно сужава број потенцијалних купаца.

Приземље, бука и безбедност као препреке



Приземље такође није међу омиљеним изборима купаца. Разлог су бука са улице и страх од провала. Ипак, одређене групе, попут старијих особа и људи са инвалидитетом, приземље виде као практично решење.

Поткровље, проблеми са влагом и топлотом



Поткровља у старијим зградама купци често избегавају због честих проблема са прокишњавањем и лошом изолацијом. Управо ти фактори утичу на то да банке при процени вредности поткровља обрачунавају нижу цену у односу на станове на средњим спратовима.

Нижа вредност и отежан кредит



Заједничко за приземље и поткровље јесте да их банке вреднују као мање атрактивне, па се приликом процене за стамбени кредит обично добијају ниже цене. Купци који планирају финансирање преко кредита морају на то да рачунају пре него што се одлуче за куповину.

Да ли се више исплати новоградња или староградња?

С друге стране, могуће је остварити значајне пореске олакшице.

Адвокат Игор Додић из адвокатске канцеларије Додић, раније је објаснио за "Блиц Бизнис" када се плаћа ПДВ, а када порез на пренос права, и шта све треба да знате ако купујете први стан

Ко има право на пореске олакшице?



Уколико купујете први стан, закон предвиђа две важне пореске олакшице:

Повраћај ПДВ-а – регулисан Законом и Правилником о порезу на додату вредност,

Ослобађање од плаћања пореза на пренос апсолутних права

Обе олакшице односе се на површину стана до 40 м², и то само ако вам је то први стан у животу. Опширније у тексту.

Олакшице и уз помоћ мера



Подсетимо, економска мера која се односи на смањење каматних стопа на кредите, намењена је запосленим лицима и пензионерима чија су редовна месечна примања до 100.000 динара и на тај начин биће обухваћено више од 50 одсто запослених лица и највећи број пензионера.

Народна банка Србије је због тога наложила банкама које у оквиру својих актуелних понуда клијентима одобравају потрошачке и готовинске кредите у динарима, као и стамбене кредите, да до 15. септембра актуелне понуде ажурирају тако да запосленима и пензионерима са редовним месечним примањима до 100.000 динара понуде кредитне производе под повољнијим условима.

