НИС НАСТАВЉА С РАДОМ Санкције поново одложене СРБИЈИ ОБЕЗБЕЂЕНО СТАБИЛНО СНАБДЕВАЊЕ

27.08.2025. 08:57 09:09
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Фото: nis.eu/printscreen (Promo)

БЕОГРАД: Министарство финансија Сједињених Америчких Држава (САД) одложило је, по шести пут, примену санкција Нафтној индустрији Србије (НИС), овог пута до 26. септембра, сазнаје Тан‌југ.

Компанија НИС поднела је прошле недеље Министарству финансија САД нови захтев за издавање посебне лиценце којом се одлаже пуна примена санкција и омогућава наставак оперативног рада компаније и после 27. августа, када истиче рок предвиђен претходном лиценцом, 

Захтев за одлагање санкција је поднет у четвртак.

Претходно је пет пута одлагана пуна примена санкција према компанији НИС на основу издатих посебних лиценци Канцеларије за контролу страних средстава (Office of Foreign Assets Control - OFAC) при Министарству финансија Сједињених Америчких Држава.

Компанија НИС упутила је 14. марта Министарству финансија САД и захтев за уклањање са СДН листе (Specially Designated Nationals), што представља комплексан и дуготрајан процес.

санкције Санкције САД НИС
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
