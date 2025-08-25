СУТРА ОДЛУКА О ОДЛАГАЊУ САНКЦИЈА! НИС у повољнијој ситуацији него раније, ово су детаљи
Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић изјавио је да очекује да ће се сутра знати одговор у вези са одлагањем санкција НИС-у и оценио да су сада бољи услови за продужење рада те компаније него што су били када је претходни пут тражено одлагање примене санкција.
САД су крајем јула одложиле, пети пут, пуну примену санкција НИС-у до 27. августа.
– Мислим, да са обзиром какви су политички услови, да је ипак дошло мало до отопљења. Чини ми се да су бољи услови за продужење рада НИС-а тако што се дају лиценцирање за поједине делове, него што је то било прошли пут. Мислим да ће се сутра ујутро знати све око тога – рекао је Бајатовић за Пинк.
Он је истакао да ће у Србији бити довољне количине гаса по повољној цени.
– Европа планира да скроз избаци руски гас 2027, али неће се то десити. Друга ствар, ми немамо техничке могућности да Србију снабдевамо неким другим гасом, нема Југосточна Европа, нема Мађарска, нема Словачка, нема Турска, нема Бугарска, нема Грчка – навео је Бајатовић.
Танјуг