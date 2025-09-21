clear sky
НОВА ПРОМЕНА У ВЛАСНИШТВУ НИС-а Руска компанија преузела више од 18 милиона акција

21.09.2025. 20:07 20:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Ilustracija

Акционарско друштво "Интелиџенс" из Санкт Петербурга, које је део Гаспром групе, постало је власник 11,304 одсто акција Нафтне индустрије Србије (НИС), наведено је у документу који је објавила Београдска берза.
   

Те акције НИС-а остале су у власништву Гаспром групе, пошто је   "Интелиџенс" ћерка фирма групе, сазнаје Тан‌југ.
    

Како је наведено у документу објављеном на берзи, акционарско друштво ''Интелиџенс'' стекло је 18.433.297 акција односно 11,30458 одсто, а Гаспром је задржао једну акцију НИС-а.
    

Промена је ступила на снагу 19. септембра.
     

''Обавештење о значајном учешћу'' потписао је овлашћени заступник Филип Болгов, а трансакција је извршена 19. септембра 2025. године, на основу Уговора о уступању/преносу акција акционарског друштва без накнаде.
   

Удели у власничкој структури НИС-а су остали исти и ЈАД (јавно акционарско друштво) Гаспром њефт има 44,85 одсто, Република Србија има 29,87 одсто, остали мањински акционари 13,98 одсто и "Интелиџенс" уместо ЈАД Гаспром  11,30 одсто.
 

гаспром акције нис
