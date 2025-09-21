НОВА ПРОМЕНА У ВЛАСНИШТВУ НИС-а Руска компанија преузела више од 18 милиона акција
Акционарско друштво "Интелиџенс" из Санкт Петербурга, које је део Гаспром групе, постало је власник 11,304 одсто акција Нафтне индустрије Србије (НИС), наведено је у документу који је објавила Београдска берза.
Те акције НИС-а остале су у власништву Гаспром групе, пошто је "Интелиџенс" ћерка фирма групе, сазнаје Танјуг.
Како је наведено у документу објављеном на берзи, акционарско друштво ''Интелиџенс'' стекло је 18.433.297 акција односно 11,30458 одсто, а Гаспром је задржао једну акцију НИС-а.
Промена је ступила на снагу 19. септембра.
''Обавештење о значајном учешћу'' потписао је овлашћени заступник Филип Болгов, а трансакција је извршена 19. септембра 2025. године, на основу Уговора о уступању/преносу акција акционарског друштва без накнаде.
Удели у власничкој структури НИС-а су остали исти и ЈАД (јавно акционарско друштво) Гаспром њефт има 44,85 одсто, Република Србија има 29,87 одсто, остали мањински акционари 13,98 одсто и "Интелиџенс" уместо ЈАД Гаспром 11,30 одсто.