НОВЕ НОВЧАНИЦЕ СТИЖУ Шта се дешава са старим и да ли су и даље важеће?

11.08.2025. 21:00
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Evri
Фото: pixabay/ilustracija

Европска централна банка (ЕЦБ) објавила је да ће евро новчанице бити потпуно обновљене.

Два главна мотива на новим дизајнима биће: "Европска култура" и "Реке и птице". Наглашено је да ће нове новчанице бити модерније, шареније и сигурније.

Тема "Европска култура" неће обухватати само архитектонске грађевине, већ и историјске личности које су оставиле траг у опери, науци, књижевности и занатству. Тема "Реке и птице" симболизоваће природно богатство, разноликост и отпорност Европе.

На полеђини новчаница биће приказане европске институције, наглашавајући важност очувања ових вредности. Европска централна банка мења евро новчанице. Нови дизајни, са темама културе и природе, биће шаренији, модернији и сигурнији.

У процесу дизајна учествовали су не само бирократе, већ и стручњаци из различитих земаља и грађани. Две саветодавне групе из еврозоне дале су предлоге, а око 365.000 људи дало је своје мишљење.

ЕЦБ је између 15. јула и 18. августа организовала отворени конкурс за графичке дизајнере из целе Европе. Изабрани дизајни биће представљени јавности 2026. године.

Увођење нових евро новчаница у оптицај трајаће неколико година. Европска централна банка је нагласила да ће готовина и даље бити у употреби, а нове новчанице ће бити модерније, шареније и отпорније на фалсификовање.

ЕЦБ је саопштила да ће постојеће серије новчаница остати важеће и након увођења нових. Старе ће бити у оптицају док се залихе не исцрпе, а грађани ће моћи да их користе и замењују у банкама у сваком тренутку.

Уколико у будућности буде одлучено да се старе серије повуку из употребе, та одлука биће најављена на време. На тај начин прелазак на нови дизајн биће постепен и несметан како за тржиште, тако и за грађане.

Б92

