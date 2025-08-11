НОВЕ НОВЧАНИЦЕ СТИЖУ Шта се дешава са старим и да ли су и даље важеће?
Европска централна банка (ЕЦБ) објавила је да ће евро новчанице бити потпуно обновљене.
Два главна мотива на новим дизајнима биће: "Европска култура" и "Реке и птице". Наглашено је да ће нове новчанице бити модерније, шареније и сигурније.
Тема "Европска култура" неће обухватати само архитектонске грађевине, већ и историјске личности које су оставиле траг у опери, науци, књижевности и занатству. Тема "Реке и птице" симболизоваће природно богатство, разноликост и отпорност Европе.
На полеђини новчаница биће приказане европске институције, наглашавајући важност очувања ових вредности. Европска централна банка мења евро новчанице. Нови дизајни, са темама културе и природе, биће шаренији, модернији и сигурнији.
У процесу дизајна учествовали су не само бирократе, већ и стручњаци из различитих земаља и грађани. Две саветодавне групе из еврозоне дале су предлоге, а око 365.000 људи дало је своје мишљење.
ЕЦБ је између 15. јула и 18. августа организовала отворени конкурс за графичке дизајнере из целе Европе. Изабрани дизајни биће представљени јавности 2026. године.
Увођење нових евро новчаница у оптицај трајаће неколико година. Европска централна банка је нагласила да ће готовина и даље бити у употреби, а нове новчанице ће бити модерније, шареније и отпорније на фалсификовање.
ЕЦБ је саопштила да ће постојеће серије новчаница остати важеће и након увођења нових. Старе ће бити у оптицају док се залихе не исцрпе, а грађани ће моћи да их користе и замењују у банкама у сваком тренутку.
Уколико у будућности буде одлучено да се старе серије повуку из употребе, та одлука биће најављена на време. На тај начин прелазак на нови дизајн биће постепен и несметан како за тржиште, тако и за грађане.
Б92