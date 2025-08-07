НОВИ ПРОБЛЕМИ ЗА ШЕЈН У ЕВРОПИ Обмањују купце на овај начин ДРУГА НОВЧАНА КАЗНА У КРАТКОМ РОКУ
Италијанска агенција за заштиту конкуренције AGCM казнила је кинеског модног гиганта Shein са милион евра због обмањивања купаца о утицају његових производа на животну средину.
То је друга финансијска казна за Shein у Европи за нешто више од месец дана, након што је Француска 3. јула казнила компанију са 40 милиона евра због лажних попуста и обмањујућих тврдњи о одрживости, извештава Reuters.
Казна, изречена компанији Infinite Styles Services Co. Limited са седиштем у Даблину, која управља Shein-овом европском веб страницом, уследила је након истраге покренуте прошлог септембра. Shein је саопштио да је у потпуности сарађивао са регулатором и да је предузео хитне кораке да реши проблем.
AGCM је утврдио да су поруке о одрживости и друштвеној одговорности на Shein-овом сајту биле „понекад нејасне, генеричке и/или пренаглашене, а понекад изостављене и обмањујуће“. Тврдње о кружном дизајну и рециклажи производа испоставиле су се као „лажне или барем обмањујуће“, а еколошки аспект колекције EvoluSHEIN by Design био је преувеличан, према речима регулатора.
Shein промовише колекцију као одећу произведену коришћењем одрживих и одговорнијих метода. Међутим, AGCM је закључио да би потрошачи могли бити заведени да поверују да је колекција направљена од потпуно рециклабилних материјала, „чињеница која, с обзиром на коришћена влакна и системе рециклаже, није тачна“.
Као одговор, Shein је у саопштењу рекао:
„Ојачали смо наше интерне процесе прегледа и побољшали нашу веб страницу како бисмо осигурали да су све тврдње о заштити животне средине јасне, проверљиве и у складу са прописима.“
AGCM је такође довео у питање „нејасне и опште“ обавезе компаније Shein да смањи емисију гасова стаклене баште за 25% до 2030. године и постигне угљеничну неутралност до 2050. године, напомињући да су се емисије компаније Shein повећале током 2023. и 2024. године.
Регулатор је додао да је укупна процена додатно обликована „повећаном одговорношћу“ која се везује за Shein, „с обзиром на то да послује у сектору који веома загађује и користи методе које веома загађују“.