СРЕБРЊАЦИ, СЕФОВИ И КУЋЕ НА ‘ДОБОШУ’ Ево шта све можете купити за пар евра! ПРОДАЈЕ СЕ И ИМОВИНА ПРОПАЛИХ БАНАКА
Сребрњаци, сатови, сефовска опрема пропале банке, пољопривредна механизација, породична кућа са земљиштем у Смедереву, само су део онога што је понуђено на порталу „Добош”, где су у понуди предмети на јавној продаји, јер дужници банкама нису отплаћивали кредите или су они враћени са лизинга.
Међу оглашеним предметима је и инвентар Београдске банке у стечају, где су понуђени сребрњаци у појединачним кутијама „Сињска алка 1715-1985”. У зависности од броја сребрњака и грамаже, процењена цена им је од од 2.880 до 174.720 динара. Универзал банка у стечају нуди и сатове, у вредности од 8.000 до 18.000 динара.
Напоменуто је да су узорковани предмети били коришћени за хемијску анализу, коју је обавила овлашћена институција.
Откуп продајне документације могућ је до 15. августа, док ће заинтересовани који откупе продајну документацију моћи да разгледају имовину до 22. августа, према распореду који се претходно договори са овлашћеним лицем финансијске институције и то радним даном у периоду од 10 до 14 сати. Уплата депозита и достављање понуде је до 1. септембра.
- АИК банка А.Д. Београд организује продају половне сефовске опреме (трезор касе, пултне благајне, фире кинг ормари), намештаја (столице, столови, ормари, комоде итд) из магацина банке у Железнику – наведено је у огласу.
174.720 динара сребрњаци
Минимална количина, како је даље појашњено, за коју потенцијални купци могу доставити понуду износи 20 комада сефовске опреме/намештаја.
У Смедереву је оглашена кућа са помоћним објектима њивом и воћњаком.
- Имајући у виду да се чека заказивање прве јавне продаје непокретности, почетна цена ће бити одређена у висини 70 одсто процењене вредности, што ће укупно износити 13.242.566,57 динара односно 113.185,00 евра – појашњено је у огласу.
Кућа у Чоки
Породична стамбена зграда у Чоки такође је на понуди на „Добошу”, а процењена вредност непокретности је 18.000 евра.
Како је наведено у огласу, банка ће са најбољим понудиоцем закључити и код надлежног јавног бележника оверити уговор о купопродаји непокретности у року од 30 дана од избора најбољег понудиоца.
Зграда текстилне индустрије у Белој Паланци, још један је од огласа. Реч је о производној хали површине 2019м2, процењене вредности 47.259.300 динара, а на јавном надметању почетна цена износи 70 одсто од процењене вредности и то 33.081.510 динара.
- Електронско јавно надметање ће се одржати 19. августа на порталу електронског јавног надметања у периоду од 9 до 13 сати.
Портал електронског јавног надметања доступан је на интернет страници портала - www.еаукција.суд.рс – појашњено је на сајту.
„Добош” је јединствена онлајн база података путем које грађани могу купити некретнине, возила и друге предмете учешћем на јавним продајама које се спроводе у судском и управном поступку, али и непосредном погодбом са правним лицима која оглашавају такву продају.