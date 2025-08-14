Огласа мање, конкуренција много већа! Ово су тренутно НАЈТРАЖЕНИЈИ РАДНИЦИ У СРБИЈИ Послодавци чупају косе због МАЊКА РАДНЕ СНАГЕ свих профила
Милош Турински са сајта Инфостуд изјавио је данас да тренутно највише оглашених радних места постоји у секторима продаје и услуга у који спадају сви занатски и квалификовани радници.
Ако причамо о најтраженијим занимањима, код нас увек негде предњачи сектор продаје, где имамо највише оглашених радних места, али онда потом ту нам је цео сектор услуга, где спадају сви занати и квалификовани радници који нам недостају у јако великој мери, рекао је он.
Према његовим речима, истраживање Инфостуда је показало да је током првих шест месеци ове године дошло до пада у броју огласа за 17 одсто.
Због економске нестабилности која влада свуда у свету и наше тржиште је аутоматски постало опрезније, нагласио је Турински.
Он је објаснио да је тржиште рада тренутно јако неизвесно и да постоји очекивање да дође до још већег пада у броју објављених огласа за посао.
Нама је тржиште сада јако неизвесно и економска ситуација је тако каква јесте. Било би најбоље заправо да можемо да имамо неку стагнацију када је овај пад у питању, али заиста је све неизвесно у смислу да можемо да очекујемо да ћемо и до краја године имати чак можда и већи пад у броју огласа за послове, напоменуо је саговорник.
Према његовим речима, актуелна ситуација на тржишту рада је довела до повећања конкурентности на тржишту рада.
Конкурентност заправо на тржишту постаје много већа, али са друге стране ми морамо да схватимо да смо и изузетно дефицитарно тржиште рада и да нам недостају радници свих профила. Нису само занатски профили који су најтраженији, недостају нам заправо и профили високообразованих радника, а све их је мање, објаснио је Турински.
Он је навео да је, када је реч о огласима за запошљавање младих, дошло до пада броја огласа за 15 одсто.
Свему томе је крива заправо економска нестабилност у целом свету, зато што млади су они који треба да се уведу на посао, а послодавци сада запошљавају неког који има више година искуства да могу лакше да га уведу у систем да би тај човек постао продуктиван, рекао је Турински.
Додао је да и даље има могућности за запошљавање младих, али да је пракса и даље најбољи начин да стекну нова искуства и да се докажу послодавцима.
Оно што се младима увек саветује је да је увек пракса добар избор јер на тај начин могу и да стекну нека нова знања и да се покажу послодавцима и послодавац може да има неку ширу слику о њима и да их задржи у систему, да им да одређено и конкретно радно место, закључио је Турински.