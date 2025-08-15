МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ ТВРДИ ДА ЈЕ ИСПЛАЋЕНО 70 ОДСТО СУБВЕНЦИЈА До августа на рачуне паора легло 75 милијарди динара
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић изјавио је да је до августа пољопривредницима исплаћено 70 одсто субвенција, као и да ће бити довољно хране за Србију.
Влада је за санацију штете од пожара издвојила 350 милиона динара, а Гламочић је навео да су многе куће оштећене у пожарима већ под кровом.
„Договорена је и градња помоћних објеката. Министарство пољопривреде је обезбедило много више стоке, механизације и свих других потрепштина него што је потребно. Међутим, пратимо динамику радова”, рекао је Гламочић за РТС. Како је истакао, прошле недеље су испоручене свиње, ових дана ће јунице. „Како се стекну услови, тако се стока испоручује.
Чак смо обезбедили, захваљујући Националном институту ратарства и повртарства у Новом Саду, и семена за јесењу сетву”, навео је Гламочић.
Гламочић је рекао и да је ове године поднето 23.000 захтева за субвенције, што је за 5.000 више него прошле године. Он је навео да је до августа исплаћено 75 милијарди динара, што је 70 одсто субвенција. Истакао је да ће Србија, и поред суше, имати довољно хране, али мање за извоз.
„Стигли смо данас близу 70 одсто реализације средстава субвенцијама. Значи, ми смо у току и до краја године ћемо све оно што је министарство наменило реализовати, а то је рекордан буџет, и то се види по пољопривредницима. Година јесте тешка, јесте суша. Ми не можемо на то утицати. Једноставно, пољопривреда је фабрика под ведрим небом”, рекао је Гламочић.
Нагласио је да ће свима бити додељена средства и за изградњу објеката и за механизацију.
