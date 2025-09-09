ОЛВИ ГРУПА ПРЕУЗИМА БАЊАЛУЧКУ ПИВАРУ! И Финци воле „Нектар“ пиво
09.09.2025. 16:54 16:59
БАЊА ЛУКА: Финска Олви група је потписала уговор о преузимању Бањалучке пиваре, а аквизиција обухвата и њену подружницу у Србији.
Аквизиција је извршена с циљем раста у Југоисточној Европи, на Балкану и ширем Медитерану, наведено је у саопштењу.
Бањалучка пивара основана је 1873. године.
Бањалучка пивара је највећа пивара у Босни и Херцеговини и компанија у Србији која поседује дистрибуцију и у Хрватској, Словенији, Црној Гори и у Италији.
Олви група је фински произвођач пића и производи пива, безалкохолна пића и РТД (ready-to-drink) коктеле.
Закључење трансакције подложно је одобрењу органа надлежних за контролу концентрација у Босни и Херцеговини.
Очекује се да ће реализација уследити у наредним месецима, до краја године.