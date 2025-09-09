few clouds
30°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОЛВИ ГРУПА ПРЕУЗИМА БАЊАЛУЧКУ ПИВАРУ! И Финци воле „Нектар“ пиво  

09.09.2025. 16:54 16:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Srpskainfo

БАЊА ЛУКА: Финска Олви група је потписала уговор о преузимању Бањалучке пиваре, а аквизиција обухвата и њену подружницу у Србији.

Аквизиција је извршена с циљем раста у Југоисточној Европи, на Балкану и ширем Медитерану, наведено је у саопштењу.

Бањалучка пивара основана је 1873. године.

Бањалучка пивара је највећа пивара у Босни и Херцеговини и компанија у Србији која поседује дистрибуцију и у Хрватској, Словенији, Црној Гори и у Италији.

Олви група је фински произвођач пића и производи пива, безалкохолна пића и РТД (ready-to-drink) коктеле.

Закључење трансакције подложно је одобрењу органа надлежних за контролу концентрација у Босни и Херцеговини.

Очекује се да ће реализација уследити у наредним месецима, до краја године.

бањалука пивара продаја
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај