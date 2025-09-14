У ОВОМ РЕСТОРАНУ ЈЕ НАСТАЛА КАРАЂОРЂЕВА, А ОН ЈЕ САДА НА ПРОДАЈУ! Култно место на Кошутњаку тражи новог власника

Почетна цена није утврђена, а некретнине ће бити продате понуђачу са најбољом понудом. Пријаве се могу поднети лично или поштом до 8. октобра.

Ресторан Голф, смештен на Кошутњаку, један је од најстаријих београдских ресторана, изграђен 1936. за потребе Голф клуба Београд. Средином 20. века, чувени кувар Милован Мића Стојановић у овом ресторану осмислио је рецепт за Карађорђеву шницлу, јело које је постало омиљено чак и Јосипу Брозу Титу. Од 2000. године ресторан је у власништву БАС-а.

Ова укусна месна ролница, позната као Титово омиљено јело, може се припремити и код куће уз неколико састојака и мало вештине.

Састојци:

- 1 кг свињског меса (филе)

- 4 јаја

- 4 дл уља

- 200 г презли

- 40 г кајмака по шницли

- со

- 200 г брашна