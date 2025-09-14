У ОВОМ РЕСТОРАНУ ЈЕ НАСТАЛА КАРАЂОРЂЕВА, А ОН ЈЕ САДА НА ПРОДАЈУ! Култно место на Кошутњаку тражи новог власника
Београдска аутобуска станица а.д. (БАС) објавила је јавни позив за продају некретнина на Чукарици, укључујући зграду ресторана Голф, помоћну зграду, отворену терасу и пословну зграду, заједно са припадајућим земљиштем.
Почетна цена није утврђена, а некретнине ће бити продате понуђачу са најбољом понудом. Пријаве се могу поднети лично или поштом до 8. октобра.
Ресторан Голф, смештен на Кошутњаку, један је од најстаријих београдских ресторана, изграђен 1936. за потребе Голф клуба Београд. Средином 20. века, чувени кувар Милован Мића Стојановић у овом ресторану осмислио је рецепт за Карађорђеву шницлу, јело које је постало омиљено чак и Јосипу Брозу Титу. Од 2000. године ресторан је у власништву БАС-а.
Рецепт за Карађорђеву шницлу
Ова укусна месна ролница, позната као Титово омиљено јело, може се припремити и код куће уз неколико састојака и мало вештине.
Састојци:
- 1 кг свињског меса (филе)
- 4 јаја
- 4 дл уља
- 200 г презли
- 40 г кајмака по шницли
- со
- 200 г брашна
Припрема:
Месо добро излупајте, посебно крајеве, и лагано посолите (зависно од сланоће кајмака). На шницлу ставите кајмак дуж целе дужине, па је уролате. Уролану шницлу уваљајте прво у брашно, затим у умућена јаја, па у презле. Уље у тигању је спремно када се појаве мехурићи око врха дршке кашике. Шницлу пажљиво спустите у вруће уље и пеците 15–20 минута, водећи рачуна да се кајмак не истопи. Када шницла добије златно-румену боју, готова је.
Послужите је топлу, украшену кришкама лимуна и свежим першуном, уз прилоге попут пире кромпира, печеног кромпира или сезонске салате.
