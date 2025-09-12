Помоћник министра Синиша Перић за Дневник
ОЖИВЉАВАЈУ СЕЛА! СВЕ ВИШЕ СТОЛАРА, ВОДОИНСТАЛАТЕРА, КАМЕНОРЕЗАЦА, УГОСТИТЕЉА Велико интересовање за програм развоја привреде у руралним срединама
Програм оживљавања развоја привреде у руралним срединама, које је покренуло Министаратво за бригу о селу крајем прошле године, већ је дало прве резултате.
До 3,6 милиона динара добило је 14 општина, које су затим путем јавних конкурса новац распоредиле на готово 100 привредника
- Највеће интересовање за конкурс показали су предузетници који се баве трговином, занатским радњама попут столарских, текстилних, водоинсталатерских, као и обрадом метала, камена, прерадом воћа и поврћа, угоститељством... Неки од њих већ су били у послу па су им субвенције омогућиле да унапреде пословање пре него што су планирали. - изјавио је за Дневник помоћник министра за бригу о селу Синиша Перић.
- Већ на први јавни позив Министарства јавиле су се 72 локалне самоуправе и планираних 50 милиона динара су распоређени до утрошка. Будући да је захтева било пет пута више од предвиђене суме, може се рећи да је покретање оваквог програма било неопходно селима Србије.
Перић напомиње да је након обезбеђења крова над главом, што Министарство за бригу о селу чини доделом бесповратног новца за куповину кућа са окућницом по селима, за породице важно да у средини где живе имају и егзистенцију.
- Зато смо после успешног програма ревитализације задруга, покренули и програм намењен привредним активностима – отварању породичних радионица, трговина и услужних делатности, у намери да обезбедимо све што је једном селу потребно. На тај начин су и локалне самоуправе осетиле бољитак јер су имале већу запосленост, унапређење предузетничких послова, приходе од пореза на зараде.....
Фирма мора да ради пет година
Контролу трошења новца проверавају локалне самоуправе и о томе извештавају министарство.
Предузетници који су добили новац путем конкурса морају машине и опрему да користе и одржавају у складу са упутствима произвођача и не могу их отуђити или издати у закуп у наредних пет година од дана закључења уговора потписаног са локалном самоуправом.
Корисник подстицаја не сме обрисати из регистра предузетничку радњу, осим у случају више силе, у наредних пет година од дана закључења поменутог уговора.
У случају да предузетник поступи супротно одредбама уговора, локалне самоуправе су у обавези да раскину уговор, а предузетник је дужан да врати новац у буџет општине, која потом новац враћа у републички буџет.
Да би остварили право на ове субвенције, помоћник министра Перић напомиње да привредници морају да буду држављани Србије, да имају пријављено пребивалиште на територији наше земље од најмање три године, да су регистровани у АПР-у од 31. децембра 2023. и да имају измирене све доспеле обавезе јавних прихода који су у надлежности Пореске управе.
- Против привредника не сме да се води извршни поступак, а битно је и да у претходне три године није примио државну помоћ чија би висина заједно са траженим новцем прекорчила 23 милиона динара. Уз то, не сме бити у сродству са добављачем који је издао предрачун за опрему за коју се конкурише за бесповратна средства преко овог програма - навео је помоћник министра Синиша Перић.