ПОМОЋ ЗА ЖЕНЕ У СРБИЈИ Могу добити преко 500.000 динара ЕВО КО ИМА ПРАВО ДА СЕ ПРИЈАВИ
Жене у Србији које желе да покрену нови бизнис или унапреде постојећи од данас се могу пријавити за програм подршке који нуди грант средства до 2.500 евра за нове бизнисе и до 5.000 евра за унапређење постојећих, уз стручне обуке, менторску и саветодавну подршку.
Рок за пријаву је30. септембар.
Позив је део регионалног пројекта EWI – Економска инклузија и правда за жене Западног Балкана, који спроводи CARE Balkans у сарадњи са партнерима, уз финансијску подршку Аустријске развојне агенције. Пројекат је фокусиран на јачање економских права жена кроз развој одрживих бизниса, повећање запошљивости и стварање повољнијих услова за женско предузетништво.
Ко може да се пријави:
Жене старије од 18 година са пословном идејом или регистрованим бизнисом са пребивалиште на територијама Нишавског, Расинског, Топличког, Јабланичког, Пиротског или Пчињског округа.
Предност ће имати жене из рањивих и маргинализованих група:
дугорочно незапослене
жене са инвалидитетом
самохране мајке
припаднице националних мањина
младе жене до 30 година
жене старије од 50 година
жене из руралних средина
Током септембра организоваће се информативне сесије широм Србије, где ће заинтересоване жене моћи да добију детаљне информације о позиву, критеријумима и процесу селекције.
Пријаве се могу послати поштом, путем online форме или e-mailom, а комплетни подаци очекују вас ОВДЕ.