overcast clouds
25°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОМОЋ ЗА ЖЕНЕ У СРБИЈИ Могу добити преко 500.000 динара ЕВО КО ИМА ПРАВО ДА СЕ ПРИЈАВИ

09.09.2025. 11:39 11:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
жене
Фото: Pixabay.com

Жене у Србији које желе да покрену нови бизнис или унапреде постојећи од данас се могу пријавити за програм подршке који нуди грант средства до 2.500 евра за нове бизнисе и до 5.000 евра за унапређење постојећих, уз стручне обуке, менторску и саветодавну подршку.

Рок за пријаву је30. септембар.

Позив је део регионалног пројекта EWI – Економска инклузија и правда за жене Западног Балкана, који спроводи CARE Balkans у сарадњи са партнерима, уз финансијску подршку Аустријске развојне агенције. Пројекат је фокусиран на јачање економских права жена кроз развој одрживих бизниса, повећање запошљивости и стварање повољнијих услова за женско предузетништво.

Ко може да се пријави:

Жене старије од 18 година са пословном идејом или регистрованим бизнисом са пребивалиште на територијама Нишавског, Расинског, Топличког, Јабланичког, Пиротског или Пчињског округа.

Предност ће имати жене из рањивих и маргинализованих група:

дугорочно незапослене
жене са инвалидитетом
самохране мајке
припаднице националних мањина
младе жене до 30 година
жене старије од 50 година
жене из руралних средина
Током септембра организоваће се информативне сесије широм Србије, где ће заинтересоване жене моћи да добију детаљне информације о позиву, критеријумима и процесу селекције.

Пријаве се могу послати поштом, путем online форме или e-mailom, а комплетни подаци очекују вас ОВДЕ.

Жене бизнис план
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај