У ПОНЕДЕЉАК СТУПА НА СНАГУ СПОРАЗУМ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ЕГИПТА Ево шта то доноси и ко ће имати највише користи
Споразум о слободној трговини између Србије и Египта почеће да се примењује у понедељак, 1. септембра, чиме ће готово 50 одсто пољопривредних и 30 одсто индустријских производа бити ослобођено царина, истакнуто је данас на презентацији тог споразума привредницима у Привредној комори Србије (ПКС).
„Споразум је резултат вишегодишњих преговора и представља историјски тренутак у економској сарадњи наших двеју земаља“, изјавио је заменик председника ПКС Михаило Весовић.
Према његовим речима, преноси Бета, у првој фази највећу либерализацију имаће пољопривредни производи, укључујући замрзнуто воће и јабуке.
Потпуно ослобађање од царина очекује се постепено, током наредних десет година, када ће више од 90 одсто пољопривредних и индустријских производа бити у бесцаринском режиму.
„Споразум доноси и поједностављене административне процедуре, сертификацију и смањење баријера у трговини. Поред тога, отвара се простор за нова улагања и заједничке инвестиције компанија из Србије и Египта, посебно ради наступа на трећим тржиштима“, истакао је Весовић.
Додао је да Египат представља значајна врата ка тржиштима Африке и Блиског истока, а овај споразум отвара могућност повећања извоза српских производа у те регионе.
„Традиционално добри политички односи између две земље, који датирају још из времена бивше Југославије, последњих година добили су снажан економски замах“, рекла је министарка трговине Јагода Лазаревић.
Она је захвалила институцијама које су биле укључене у овај процес, а посебно ПКС, која је била кључни партнер, организовала бројне пословне форуме и планира да отвори представништво у Египту, што ће бити од великог значаја за привреду.
„Споразум не само да отвара врата широком спектру српских производа на једно од најперспективнијих афричких тржишта, већ доноси и корист грађанима кроз ниже цене увозне робе, захваљујући укидању царина. Ово је конкретан пример како међународни споразуми могу директно допринети јачању привреде и бољем животном стандарду наших грађана“, додала је министарка.
Истакла је да Србија остаје посвећена ширењу својих економских партнерстава, а Египат је, како је казала, данас један од кључних стратешких пријатеља на афричком континенту.
Србија је прва земља са Балкана која је потписала споразум о слободној трговини са Египтом.
Преговори су започети у јуну 2022. године, а амбасадор Египта Басел Салах рекао је да је споразум „круна сарадње“ две земље и изразио задовољство што сведочи овом историјском тренутку.
„Традиционално пријатељски односи Србије и Египта сада су довели до wин-wин ситуације у економском смислу“, рекао је амбасадор, наводећи да је у првој фази примене фокус на бесцаринском извозу пољопривредних и прехрамбених производа, а да ће касније бити обухваћене и услуге.