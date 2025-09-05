ПРИВАТНИ ПАРКИНЗИ ПОСТАЈУ ЗЛАТНА ИНВЕСТИЦИЈА Од Врачара до Новог Сада, ево колико можете да зарадите
У Београду је протеклих година отворено више приватних паркинга, а овај тренд полако је заживео и у Новом Саду и у другим већим градовима у Србији.
Недостатак паркинга и скупе гараже подстакли су многе да започну овај бизнис. Иако је овај проблем најизраженији у централним градским општинама, показало се да највећи потенцијал у Београду за дневно издавање имају паркинзи у близини Аеродрома "Никола Тесла", док је у осталим деловима града, када су приватни паркинзи и гараже у питању, и даље најзаступљенији месечни закуп, показало је истраживање портала 4зида.
Иако власници приватних паркинга у близини аеродрома кажу да посао не иде као пре десетак година, када су први међу њима почели да раде, сам број ових простора за чување аутомобила, а има их више од 15 у приватном власништву, сведочи да се овај посао ипак исплати.
Конкуренција је велика, а понуда разноврсна.
Најчешћи корисници су људи који одлазе на летовање и друга путовања, а лакше им је да аутомобил оставе у близини аеродрома него да два пута, у одласку и повратку, плаћају такси.
Ови сервиси нуде различите пакете услуга, од паркирања на један дан, па и на више од 40 дана.
Избор локације за приватни паркинг свакако је најзначајнијиа ставка, а уједно је куповина земљишта и највеће улагање у овом бизнису, мада не треба занемарити ни опремање простора, што подразумева рампе, видео-надзор и уређаје за наплату паркирања.
Власници приватних паркинга кажу да је ово посао који се ради 24 часа дневно и да је потребно направити добар план, да би бизнис опстао.
На примеру Београда и Ниша се показало да је близина аеродрома можда и најбоља локација за инвестирање, јер ипак још има и парцела на којима се овај посао може реализовати уз све неопходне дозволе, а с друге стране постоји и огромна потражња за паркингом. Стручњаци сматрају да се већи број потенцијалних клијената може привући и у близини болница, пословних центара или туристичких атракција.
За паркинг место месечно и до 150 евра
Како наводи портал 4зида, извршни директор агенције за некретнине "Левел Property" из Новог Сада Драган Рабатић каже да је паркирање "горући проблем" и у Новом Саду, како у централним деловима, тако и у рубним деловима града.
Додаје да капацитети нису довољни и да паркинг постаје најтраженија некретнина на тржишту Новог Сада.
Из те перспективе, намеће се закључак да је инвестиција у изградњу приватног паркинга, сигурна и вишеструко исплатива.
"Приватни паркинзи још нису толико заступљени и нема их онолико колико град као што је Нови Сад за то има потребе. У овом тренутку број таквих паркиралишта није већи од 20. Више су то појединачни паркинзи у виду гаража или гаражних места и паркинг места. Иако су урбанисти предвидели на одређеним локацијама изградњу таквих садржаја, приватни инвеститори нису се до сада упуштали у такве инвестиције. То је раније био монопол града, а може се очекивати да ће се то драстично мењати у будућности", каже Рабатић.
Он напомиње да је овај тип улагања ипак инвестиција са дужим роком поврата уложених средстава.
Цене издавања паркинг места у Београду на сајту 4зида се крећу од 100 евра месечно на Врачару, Белвилу и Звездари. На Старом граду, у Дунавској улици, издавање паркинг места од 15 квадрата кошта 130 евра месечно. У Новом Саду распон је шири - од 35 евра, па до 150 евра месечно, у зависности од локације и типа гараже.
"Месечни закуп је најзаступљенији облик издавања, а цене, рецимо гараже у сутерену стамбене зграде или гаражног места се креће у распону од 50 до 100 евра с тим да постоје и екстремни случајеви када то прелази ове износе. То пре свега зависи од односа понуде и потражње, а тренд је повећана потражња. Она је највећа у централним градским срединама, али потреба за решеним паркирањем се појављује у свим деловима града, па тако и потреба за узимањем у закуп тих некретнина. Без обзира што је већ сада велики део града обухваћен паркинг зонама, комфор сопственог паркинга је и даље присутан и власници аутомибила желе да обезбеде сопствено место за паркирање, а то је и даље повољније решити закупом него куповином", напомиње Рабатић.
Када је реч о продаји паркинг места и гаража, на београдском тржишту цене се значајно разликују. У Земуну гараже тзв. "клацкалице" коштају око 12.000 евра, односно 1.000 евра по квадрату, док се у новоградњи на Вождовцу цена квадрата подземне гараже креће од 1.100 евра. У луксузнијим комплексима цене расту и вишеструко - тако се у Београду на води гараже продају за више од 20.000 евра, односно и квадрат иде и до 2.500 евра, док је у West 65 цена квадрата готово 5.000 евра, а у понуди на порталу 4зида је гаражно место од 12 квадрата за 59.000 евра.
Euronews