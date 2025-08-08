ПРИВРЕДА МОЋНЕ ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ НА КОЛЕНИМА Највише погођена ауто индустрија, ево још која два сектора тресе криза
Више од трећине немачких компанија, односно 36,7 одсто, суочава се са недостатком наруџбина, наводи се у данас објављеном извештају минхенског Института за економска истраживања ИФО из Минхена.
Овај проценат је благо пао у односу на април када је износио 37,3 одсто, али и даље остаје значајно изнад дугорочног просека.
Руководилац истраживања минхенског института Клаус Волрабе је рекао да је упоран проблем са наруџбинама надаље главна препрека значајнијем економском опоравку Немачке.
У индустријском сектору ситуација се додатно погоршала у односу на април - проценат компанија са недовољно наруџбина порастао је са 36,8 одсто на 38,3 одсто.
Посебно су погођени произвођачи у аутомобилској индустрији, где овај проценат износи 42,6 одсто, као и у машинству 46,1 одсто и међу произвођачима електричне опреме 40,6 одсто.
Насупрот томе, број фирми које се жале на мањак наруџбина у немачком сектору услуга се смањио са априлских 32,2 одсто на 29,9 одсто, али су појединачни сектори попут угоститељства и даље под притиском.
У трговини ситуација остаје тешка - у велепродаји чак 66,2 одсто фирми наводи недостатак наруџбина, што је значајан пораст у односу на претходни квартал када је цифра износила 61,7 одсто, наводи се на веб страници минхенског института.
У малопродаји се ситуација није поправила. Проценат фирми са недовољном потражњом благо је порастао са априлских 50,6 одсто на 51 одсто, што значи да свака друга фирма пријављује проблем са поруџбинама.