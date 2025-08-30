ПРУГА ВРБАС-СОМБОР БИЋЕ ПОНОС СЕВЕРА, СЛЕДИ ОБНОВА ПОСЛЕ 119 ГОДИНА! Подухват вредан више од 150 МИЛИОНА ЕВРА, ево шта је све у плану
Годину дана након што су „Инфраструктура железнице Србије“ и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре покренули Програм реконструкције и модернизације регионалних пруга у Србији, Републичка влада донела је одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Врбас – Сомбор.
То је само једна од пруга обухваћених тим програмом, која је иначе дуга 52 километра.
Према подацима из образложења одлуке, оквирна граница Просторног плана обухвата делове територија града Сомбора, те општина Врбас и Кула. На територији Сомбора биће обухваћене целе катастарске општине Телечка, Кљајићево, Чонопља и Сомбор, на територији Врбаса катастарске општине Врбас и Врбас – град, а на територији Куле катастарске општине Кула, Црвенка и Сивац.
Програмом реконструкције и модернизације ове пруге обухваћена је деоница од излазне скретнице из станице Врбас до излазне скретнице из станице Сомбор. На тој траси предвиђа се комплетна реконструкција грађевинске инфраструктуре и електрификација пруге
Носилац израде Просторног плана, Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, има рок од 12 месеци од ступања на снагу одлуке, која је донета прошле седмице, за израду Нацрта просторног плана, а новац за то обезбеђује „Инфраструктура железнице Србије“.
151 милион евра
Пруга између Врбаса и Сомбора, једноколосечна и неелектрифицирана, пуштена је у саобраћај давне 1906. године. Пре шест деценија реконструисано је 35 километара те пруге, а остатак је ремонтован пре три и по деценије, што довољно говори о томе у колико је лошем стању.
Данас између Врбаса и Сомбора не иду путнички возови, али том пругом просечно месечно саобраћаја тридесетак теретних железничких композиција, и то брзином између 20 и 30 километара на сат. Оспособљена је за осовинско оптерећење од 16 до 20 тона по осовини и с обзиром на то да није електрифицирана, њоме могу да саобраћају само дизел локомотиве и возови.
Шта се све обнавља
Обнављаће се отворена пруга, станични колосеци и стајалишта, објекти на прузи и у службеним местима као што су станичне зграде са осталим пратећим објектима, површинама и техничком инфраструктуром, као и објекти за електротехничке послове, путни прелази, мостови, пропусти, дренаже. Поставиће се ограда и панели за заштиту од буке посебно у насељеним местима и у близини локалних путева.
Након реконструкције возови би требало да иду брзином до 120 километара на сат
Модернизацијом се планира изградња контактне мреже и стабилних постројења електричне вуче, електроенергетско напајање, сигнално-сигурносне и телеграфско-телефонске инсталације, затим нова кабловска инфраструктура и нов систем даљинског управљања у складу са савременим решењима који ће бити повезан са регионаним и јединственим центром за даљинско управљање, као и изградња система видео надзора.
Том пругом након реконструкције возови би требало да иду брзином до 120 километара на сат, што значи да ће бити скраћено и време путовања, а повећана безбедност и поузданост железничког саобраћаја, као и пропусна моћ пруге. С обзиром на то да ће пруга бити електрифицирана, њоме ће моћи да саобраћају електро-локомотиве и возови. Њена модернизациија као последицу имаће смањење нивоа буке и вибрација, што ће позитивно утицати и на заштиту животне средине у овом региону.
Саобраћајном институту ЦИП поверена је израда Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину, а крајем јуна 2024. године поднета је иницијатива за израду планског документа Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Врбас – Сомбор.
Планирано је фазно извођење радова, тако што ће се у првој фази најпре изводити грађевински радови, а у другој електрификација. Процењена вредност реконструкције и модернизације пруге Врбас –Сомбор, према прошлогодишњим подацима је око 151 милион евра.
З. Милосављевић