clear sky
31°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕЗ СТРЕСА И У ПИЖАМИ!

РАД ОД КУЋЕ МОЖЕ БИТИ ПРОФИТАБИЛАН! Откријте 7 најтраженијих послова који не само да ДОНОСЕ солидан приход, већ и ПОТПУНУ СЛОБОДУ да радите кад хоћете

08.08.2025. 19:14 19:27
Пише:
Дневник
Извор:
Pink.rs
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Могућност да радите из удобности свог стана и притом солидно зарадите постала је остварива стварност за многе.

Захваљујући интернету, доступне су разноврсне опције које не захтевају канцеларијски сто нити фиксно радно време.

У наставку откривамо седам најпрофитабилнијих активности које можете покренути већ данас, без изласка из дома.

1. Дигитални affiliate маркетинг

Промовишите производе и услуге туђих брендова на друштвеним мрежама, блогу или YоуТубе каналу, а заузврат добијате проценат од сваке успешне продаје. Платформе попут Hotmart, Monetizze и Amazon Associates омогућавају лако повезивање са affiliate програмима и праћење провизија.

2. Креирање и продаја онлине курсева

Ако у нечему заиста бриљирате – било да је то дизајн, фотографија или кување – можете припремити видео-лекције или е-књиге и продавати их на платформама као што су Udemy или Teachable. Једном када креирате садржај, приход постаје полупасиван: курс продајете стално, а ви надгледате коментаре и ажурирате материјале.

da
Фото: freepik, ilustracija

3. Freelance писање, превођење и уређивање текстова

Потражња за квалитетним текстовима никада није била већа. Писање чланака, СЕО copywriting, превођење или лектура могу се наплаћивати од 5 до 50 евра по сату, у зависности од комплексности и језика. Са порталима као што су Upwork, Fiverr и Freelancer, посао вам стиже директно у инбоx.

4. Управљање друштвеним мрежама (social media management)

Многе фирме немају капацитете да свакодневно креирају и објављују занимљив садржај на Инстаграму, Facebooku или LinkedInu. Ако разумете алгоритме, визуелни сторyтеллинг и аналитику, можете да понудите услуге вођења кампања па да вас клијенти плате по пакету или месечној претплати.

5. Графички дизајн и креирање визуала

Захваљујући алатима као што су Canva, Photoshop и Illustrator, аматери и професионалци могу да дизајнирају логотипе, банере, брошуре, па чак и 3Д моделе. Све што вам треба је стабилна интернет веза и портфолио – а пројекти стижу преко специјализованих платформи или директним препорукама.

da
Фото: freepik, ilustracija

6. Онлајн подука и менторство

Било да предајете страни језик, програмирање или математику, платформе као што су Preply, Superprof и Cambly повезују вас са ученицима из целог света. Ангажман може бити по сату или путем пакета, а уз добру репутацију сатница лако прелази 20 евра.

7. Виртуелни асистент и административна подршка

Мали бизниси и предузетници често траже људе за бројање е-порука, заказивање састанака, унос података и вођење евиденције рачуна. Као виртуални асистент радите по пројекту или у фиксном радном односу, са флексибилним сатницама и платом која може ићи и до 1.000 евра месечно.

Испробајте једну или више ових опција, прилагодите их својим вештинама и интересовањима, и претворите свој дом у покретни бизнис центар!

онлајн онлајн компаније фриленсери послови интернет бизнис интернет
Извор:
Pink.rs
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај