СРБИЈА И МАЂАРСКА УБРЗАВАЈУ ГРАДЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ НАФТОВОДА Енергетска сигурност најважнија, пројекат има стратешки значај

03.09.2025. 16:08 16:15
Пише:
Дневник
Извор:
(Биз портал)
с
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто је изјавио да се договорио са министарком енергетике Србије Дубравком Ђедовић Хандановић да се убрза изградња заједничког нафтовода између Мађарске и Србије.

– Планира се да се мађарски део од 190 километара заврши до краја 2027 – написао је Сијарто на Твитеру/X.

Он је написао да су испоруке гаса преко Србије сада достигле рекордних 21 милион кубних метара на дан, и да никад до сада није толико гаса годишње стизало у Мађарску преко гасовода Турски ток.

Сијарто је указао и да је Украјина више пута нападала нафтовод који води ка Мађарској и Словачкој и да је затворила витални гасовод за снабдевање Централне Европе.

Нагласио је да – ти потези Украјине повећавају значај мађарско-српске енергетске сарадње.

Министарка Ђедовић Хандановић је раније рекла да је један од приоритетних пројеката у енергетском сектору изградња нафтовода Србија-Мађарска.

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић разговарала је са замеником министра енергетике Русије Павелом Сорокином и државним секретаром у Министарству спољних послова и трговине Мађарске Петером Староијем о реализацији пројекта изградње нафтовода између Србије и Мађарске и истакла да је нафтовод Србија-Мађарска стратешки значајан пројекат, пише „Б92″.

На састанку је констатовано убрзање пројектовања деоница нафтовода и на српској и на мађарској страни, као и да ће разговори на високом нивоу бити настављени ради договора о свим преосталим питањима.

– Србија и Мађарска препознале су стратешки значај изградње нафтовода, којим ће наша земља обезбедити диверсификацију снабдевања сировом нафтом и унапредити енергетску сигурност, која је наш најважнији приоритет“, рекла је Ђедовић Хандановић – саопштило је министарство.

Она је истакла да је у изазовним геополитичким околностима неопходно да имамо више могућности за снабдевање и избегнемо потенцијалне ризике од снабдевања из само једног правца.

– У наредном периоду наставићемо стратешке разговоре са представницима руске и мађарске владе о правним, економским, техничким и другим детаљима овог важног пројекта, који има значај не само за нашу земљу – нагласила је Ђедовић Хандановић.

Она је истакла да је сарадња три државе у снабдевању гасом на високом нивоу пример који треба следити и у области снабдевања нафтом.

– Као што гасовод Балкански ток, којим се Србија и Мађарска снабдевају руским гасом, чини стуб енергетске повезаности и поузданости, тако и нафтовод може постати нови стуб сарадње – рекла је Ђедовић Хандановић.

 

 

