СРБИЈА И МАЂАРСКА УБРЗАВАЈУ ГРАДЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ НАФТОВОДА Енергетска сигурност најважнија, пројекат има стратешки значај
Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто је изјавио да се договорио са министарком енергетике Србије Дубравком Ђедовић Хандановић да се убрза изградња заједничког нафтовода између Мађарске и Србије.
– Планира се да се мађарски део од 190 километара заврши до краја 2027 – написао је Сијарто на Твитеру/X.
Он је написао да су испоруке гаса преко Србије сада достигле рекордних 21 милион кубних метара на дан, и да никад до сада није толико гаса годишње стизало у Мађарску преко гасовода Турски ток.
Сијарто је указао и да је Украјина више пута нападала нафтовод који води ка Мађарској и Словачкој и да је затворила витални гасовод за снабдевање Централне Европе.
Нагласио је да – ти потези Украјине повећавају значај мађарско-српске енергетске сарадње.
Министарка Ђедовић Хандановић је раније рекла да је један од приоритетних пројеката у енергетском сектору изградња нафтовода Србија-Мађарска.
Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић разговарала је са замеником министра енергетике Русије Павелом Сорокином и државним секретаром у Министарству спољних послова и трговине Мађарске Петером Староијем о реализацији пројекта изградње нафтовода између Србије и Мађарске и истакла да је нафтовод Србија-Мађарска стратешки значајан пројекат, пише „Б92″.
На састанку је констатовано убрзање пројектовања деоница нафтовода и на српској и на мађарској страни, као и да ће разговори на високом нивоу бити настављени ради договора о свим преосталим питањима.
– Србија и Мађарска препознале су стратешки значај изградње нафтовода, којим ће наша земља обезбедити диверсификацију снабдевања сировом нафтом и унапредити енергетску сигурност, која је наш најважнији приоритет“, рекла је Ђедовић Хандановић – саопштило је министарство.
Она је истакла да је у изазовним геополитичким околностима неопходно да имамо више могућности за снабдевање и избегнемо потенцијалне ризике од снабдевања из само једног правца.
– У наредном периоду наставићемо стратешке разговоре са представницима руске и мађарске владе о правним, економским, техничким и другим детаљима овог важног пројекта, који има значај не само за нашу земљу – нагласила је Ђедовић Хандановић.
Она је истакла да је сарадња три државе у снабдевању гасом на високом нивоу пример који треба следити и у области снабдевања нафтом.
– Као што гасовод Балкански ток, којим се Србија и Мађарска снабдевају руским гасом, чини стуб енергетске повезаности и поузданости, тако и нафтовод може постати нови стуб сарадње – рекла је Ђедовић Хандановић.