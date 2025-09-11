Шта се ово дешава?! ПОСЛЕ МАСКА, „ПРОПАО“ И БИЛ ГЕЈТС Милијадер испао из Форбсових Топ 10 најбогатијих Американаца
ВАШИНГТОН: Суоснивач Мајкрософта и некада најбогатији Американац Бил Гејтс ове године први пут од 1991. није међу 10 најбогатијих људи у Сједињеним Америчким Државама на актуелној Форбсовој листи.
Његово богатство се процењује на 107 милијарди долара, а Гејтс је тиме заузео 14. место, иза бизнисмена Мајкла Блумберга и испред наследнице трговинског ланца Волмарт Алис Волтон.
Гејтсов пад на листи није последица пословних губитака, већ последица његовог плана да готово целокупно богатство усмери у Фондацију Гејтс.
У мају је најавио да ће у наредне две деценије донирати 99 одсто своје имовине у поменуту фондацију. Само прошле године је Гејтс издвојио око седам милијарди долара за ово улагање.
Поред тога, на његове финансије је негативно утицао развод од Мелинде Френч Гејтс 2021. године, када је део имовине пренет на њу.
Према проценама Форбса, Мелинда је добила око 29 милијарди долара кроз поравнање, а додатних 12,5 милијарди за сопствену филантропију.
Фондација Гејтс и даље има амбициозне циљеве – од искорењивања дечијих болести до борбе против маларије. Како се улагања буду повећавала, Гејтсово богатство ће наставити да се смањује, што значи и даљи пад на листи најбогатијих Американаца.