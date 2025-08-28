few clouds
34°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУБВЕНЦИЈЕ СЕ И ДАЉЕ ДОДЕЉУЈУ Грађани могу бити мирни, додела новца за возила на електрични погон иду према редоследу

28.08.2025. 13:39 13:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Pixabay.com/Electric car, Electric mobility, Electric driving image. Free for use
Фото: Pixabay.com/Electric car, Electric mobility, Electric driving image. Free for use

БЕОГРАД: Поступак доделе субвенција за куповину нових возила која имају искључиво електрични погон за 2025. годину је  настављен, објавило је данас Министарство заштите животне средине.

Министарство спроводи поступак на основу Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон.

Поступак доделе средстава за субвенционисану куповину наведених возила се наставља према редоследу пријема уредних захтева.

 

 

субвенције субвенције државе електрична возила
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај