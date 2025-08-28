СУБВЕНЦИЈЕ СЕ И ДАЉЕ ДОДЕЉУЈУ Грађани могу бити мирни, додела новца за возила на електрични погон иду према редоследу
БЕОГРАД: Поступак доделе субвенција за куповину нових возила која имају искључиво електрични погон за 2025. годину је настављен, објавило је данас Министарство заштите животне средине.
Министарство спроводи поступак на основу Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон.
Поступак доделе средстава за субвенционисану куповину наведених возила се наставља према редоследу пријема уредних захтева.