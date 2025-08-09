(ВИДЕО) ШВАЈЦАРЦИ ПРЕТВАРАЈУ ВРЕМЕ У НОВАЦ Да ли знате да постоји „банка времена” и зашто све више земаља уводи овај систем
Стара изрека каже „време је новац”, а пошто је у питању веома драгоцен ресурс, Швајцарска је одлучила да га претвори у посебан вид валуте.
Светски економски форум (WEF) је недавно известио да је ова држава покренула програм „банке времена”, у којем људи могу да уложе своје време и да га „подигну” у неком будућем тренутку када им затреба.
Како функционише банка времена?
Према овом систему, млади волонтирају како би помогли старијима и време које посвете том раду „полажу” на свој социјални рачун. Када ти исти људи остаре и сами затраже помоћ и негу, могу да повуку то време са свог рачуна и затраже помоћ неког млађег.
Ова идеја се већ проширила на друге делове света. У видео-материјалу који је објавио WEF наводи се да је Пекинг покренуо сличан програм. У оквиру своје верзије банке времена, волонтери зарађују један новчић за сваки сат проведен са старијом особом. Новчићи се могу искористити када волонтер напуни 60 година или се могу поклонити старијим рођацима или пријатељима. За 10.000 новчића могуће је добити место у државном дому за старе.
Једна студенткиња је навела да је током студија у Швајцарској изнајмљивала кућу од 67-годишње жене која је доживела незгоду приликом кућних послова и сломила чланак. Студенткиња је била спремна да направи паузу на факултету како би се бринула о њој, али јој је она рекла да то није потребно јер ће повући сате из своје банке времена, пошто је раније бринула о једном старијем човеку. Убрзо је стигла неговатељица која је свакодневно долазила и помагала јој све док се потпуно није опоравила месец дана касније.
Убрзо је схватила да грађани могу да помажу једни другима не због додатног прихода, већ да би зарадили сате у својој банци времена. Тренутно се програм спроводи само у одређеним регионима и није доступан на националном нивоу.
Временски новчићи
Постоје и друге групе које су развиле сличан концепт.
Сервис „TimeRepublik” омогућава људима да понуде своје услуге у замену за „временске новчиће” које касније могу користити за друге услуге на платформи.
„TimeRepublik” су покренули Габријеле Донати и Карим Варини још 2012, а сајт је бесплатан за коришћење. Данас имају више од 100.000 чланова из најмање 100 земаља.
Платформа остварује профит тако што нуди своје услуге компанијама и креира интерне веб-сајтове за потребе њихових запослених.
У интервјуу за BBC, Донати је признао да концепт банке времена постоји још од 19. века, али да су они желели да га приближе млађој, технолошки писменој популацији.
„Хтели смо да се удаљимо од новчаних трансакција и да пронађемо нешто што може да створи односе међу људима, јер искрено верујемо да само кроз међусобне односе можете задобити поверење друге особе”, објаснио је Донати.
Банка времена као помоћ незапосленима
Велика Британија је једна од земаља која користи ову платформу. Иако банка времена не замењује професионалне услуге или владине програме помоћи, може служити као подршка и начин да се ангажују људи који се иначе не баве волонтирањем на уобичајен начин.
Министарство рада дозвољава незапосленима да се позову на банку времена док траже посао.
„Након дуже незапослености, банка времена може бити нечија прва помоћ, пре него што евентуално почне да волонтира или крене на курс обуке, јер је то начин да та особа стекне више самопоуздања”, изјавила је за BBC Сара Брд из британског огранка „TimeRepublik”-а.
Организација „Timebanking UK” је успоставила сличне програме и у иностранству, у земљама попут Кине, Русије, Индије, Јужне Кореје и Тајланда.
У организацији „Tempo Time Credits” са седиштем у Кардифу, модел размене времена функционише нешто другачије. Уместо да учесници зарађују кредите које могу искористити тако што ће неко други за њих обавити посао, они добијају кредите које могу искористити код партнерских фирми, попут локалних теретана, биоскопа, продавница хране и туристичких атракција.
Рејчел Гегешидзе, извршна директорка ове организације, рекла је да је њихов систем начин да се привуку и награде волонтери.
Систем користе локалне власти широм Уједињеног Краљевства за развој пројеката који имају за циљ унапређење локалних заједница, као што су борба против усамљености или сиромаштва.
„Заиста подстиче људе да пробају нове ствари и стекну нова искуства... али такође имамо програме који укључују станаре у живот заједнице и побољшавају здравље и благостање”, каже она.
Из „TimeRepublik”-а наглашавају да не желе да буду виђени као замена за новчану економију, већ да су „осмишљени да са њом коегзистирају”.