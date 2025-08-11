СВЕ ЗА КУЋУ У НОВОМ РИТЕЈЛ ПАРКУ Ризорт ливинг мол у септембру стиже у овај град
Све за кућу Лесковчани ће од септембра моћи да пронађу и купе у новом ритејл парку Resort Living Mall који ће бити отворен у Његошевој улици у овом граду на југоистоку Србије.
Поред продајних објеката Resort Living Mallт ће имати и просторије за производњу. Заједно са локалима, чија ће величина зависити од потреба закупаца, површина је око 7.000 квадратних метара, саопштено је из града Лесковца.
У производном делу од 3.500 квадрата биће смештена фирма "Јанићијевић" која се бави прерадом метала. Салон намештаја "Алибаба" за потребе складиштења заузимаће је простор од 570, а "Дрвопромет" од 800 квадратних метара.
Продајни објекти имаће нешто више од 1.000 квадратних метара. Они који их буду изнајмили имаће све услове, укључујући и велики број паркинг места, наводи се на сајту града.
Иза главног дела Resorta налази се још један објекат, такође са више од 1.000 квадрата, који ће моћи да се користити као производни или продајни простор.
Како је раније овог лета најављено, тематски концепт "home & bricolage" окупља продавце намештаја, керамике и санитарија, расвете и електро-опреме, беле технике, декорације и кухињског програма, алата, прехране и угоститељских садржаја.
Овај продајно-производни простор настао је на месту некадашње фабрике Resort у Лесковцу.