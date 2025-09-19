”УПОЗОРЕНИ СУ” Банке обавезане да обештете жртве лажне СМС поруке мобилног оператера ОГЛАСИЛА СЕ НАРОДНА БАНКА
БЕОГРАД: Народна банка Србије (НБС) саопштила је данас да је и поред упозорења централне банке, као и од стране мобилног оператера на лажне и опасне СМС поруке које добијају корисници услуга мобилне телефоније, а у којима се обавештавају да су наводно остварили одређени број поена које могу да искористе и преузму награду, један број грађана ипак преварен.
"С тим у вези, НБС је почетком септембра, примењујући стандард крајње непажње као одлучујући критеријум код процене одговорности за губитак настао злоупотребом платне картице, обавестила све банке чији су корисници преварени да су у складу с релевантним одредбама Закона о платним услугама, дужне да свим корисницима надокнаде губитак већи од 3.000 динара", пише у саопштењу.
Како се наводи, поступајући по обавештењу НБС, 11 банака је обештетило 124 корисника, којима су враћена средства у укупном износу од 5.223.413,02 динара.
"У овом случају је оцењено да су корисници поступали са обичном непажњом када су једнократну лозинку за интернет плаћање унели на лажан сајт мобилног оператера, пре свега зато што су линк до тог сајта добили у СМС поруци с броја телефона с којег су претходно заиста добијали обавештења од мобилног оператера", наглашава се.
Додаје се и да пракса НБС показује да корисници често наседају и на мање софистициране преваре, односно када поруку добијају с непознатог броја, често иностраног или тако што потпуно непознатим људима који тврде да хоће да купе њихову робу путем поруке шаљу податке о картици, очекујући да уплату од наводног купца.
У таквим случајевима се очигледно ради о крајње непажљивом поступању корисника и тада целокупан износ губитка, у складу са законом, сноси корисник.
"У односу на праксу надлежних институција у земљама ЕУ (финансијски омбудсман и супервизорска тела), пракса НБС наклоњенија је корисницима који су жртве превара, будући да у већини тих земаља, изузев неких скандинавских земаља и Уједињеног Краљевства, те институције свако непажљиво дељење података с картице третирају углавном као поступање с крајњом непажњом", истиће централна банка Србије.
НБС још једном апелује на грађане да приликом плаћања на интернету буду веома пажљиви и како наглашавају та пажња је посебно потребна када се позив на плаћање с линком до одређене интернет странице добије са стране, путем СМС поруке, позивом или путем имејла.
Тада је најпре потребно пажљиво погледати саму поруку, односно од кога је добијена, с ког броја, да ли је раније стизала од тог пошиљаоца порука такве врсте, какав је линк који је добијен, те да ли УРЛ адреса одговара званичној адреси тог пружаоца услуга.
Ако се корисник ипак нађе на лажном сајту, мора да обрати пажњу на изглед сајта и треба да отвори званични сајт преко прегледача и да упореди УРЛ адресе, а ако се ради о нуђењу неких награда, може да позове и кориснички центар и провери да ли таква кампања заиста постоји.
Овакав начин поступања и уопште опрез, како упозорава НБС постали су неопходни како би корисници избегли да буду преварени, јер преварени корисници неће увек бити и обештећени.