УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ Ближи се рок за пријаву кошница ОВО ЈЕ ПРОЦЕДУРА
Пчелари треба да оду до своје територијално надлежне ветеринарске станице која је обележила пчелињак и пријаве број кошница са којим улазе у зимовање.
До 31. октобра пчелари су у обавези да пријаве број кошница са којима улазе у зимовање надлежном ветеринару, у складу са Правилником о обележавању пчелињих друштава. Законска обавеза сваког пчелара је да два пута годишње, у априлу и октобру. Октобарско пријављивање стања у пчелињаку почело је 1. и траје до 31. октобра.
Приликом доласка код ветеринара потребно је да пчелар са собом понесе списак свих бројева узимљених кошница. Уколико су кошнице у току претходне пчеларске сезоне расформиране неопходно је да пчелар са собом понесе плочице са бројевима расформираних кошница како би их вратио-одјавио ветеринару уз обавезно навођење разлога смањена броја кошница.
Уколико дође до купопродаје кошница претходни власник је у обавези да продате кошнице одјави код свог ветеринара и да пријави продају. Пчелар који је повећао број пчелињих заједница куповином друштава од другог пчелара то мора доказати уверењем о здравственом стању купљених пчела које је извадио претходни власник. Уколико купац нема ово уверење немогуће је пријавити купљене кошнице.
Након пријаве надлежни ветеринар-обележивач ће издати потврду да је пчелар обавио редован попис.