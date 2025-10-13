few clouds
15°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ Ближи се рок за пријаву кошница ОВО ЈЕ ПРОЦЕДУРА

13.10.2025. 12:19 12:26
Пише:
Дневник
Извор:
Бизпортал.рс
Коментари (0)
пчеле
Фото: Pixabay.com

Пчелари треба да оду до своје територијално надлежне ветеринарске станице која је обележила пчелињак и пријаве број кошница са којим улазе у зимовање.

До 31. октобра пчелари су у обавези да пријаве број кошница са којима улазе у зимовање надлежном ветеринару, у складу са Правилником о обележавању пчелињих друштава. Законска обавеза сваког пчелара је да два пута годишње, у априлу и октобру. Октобарско пријављивање стања у пчелињаку почело је 1. и траје до 31. октобра. 

Приликом доласка код ветеринара потребно је да пчелар са собом понесе списак свих бројева узимљених кошница. Уколико су кошнице у току претходне пчеларске сезоне расформиране неопходно је да пчелар са собом понесе плочице са бројевима расформираних кошница како би их вратио-одјавио ветеринару уз обавезно навођење разлога смањена броја кошница.

Уколико дође до купопродаје кошница претходни власник је у обавези да продате кошнице од‌јави код свог ветеринара и да пријави продају. Пчелар који је повећао број пчелињих заједница куповином друштава од другог пчелара то мора доказати уверењем о здравственом стању купљених пчела које је извадио претходни власник. Уколико купац нема ово уверење немогуће је пријавити купљене кошнице. 

Након пријаве надлежни ветеринар-обележивач ће издати потврду да је пчелар обавио редован попис.

пчеле ветеринар
Извор:
Бизпортал.рс
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај