ВРАЋАТЕ СЕ ИЗ ШОПИНГА У ИНОСТРАНСТВУ? Ево шта све смете унети у Србију без плаћања царине
Куповина у иностранству може бити исплатива, али је важно познавати царинске прописе како би се избегле неугодности на граници
Приликом повратка у Србију, путници могу унети робу без царине и ПДВ-а под одређеним условима, а правила су јасна и једнака за све.
Сваки путник има право да унесе робу за личне потребе у вредности до 100 евра без плаћања дажбина. Ова повластица се не може сабирати са повластицама других путника, нити се може користити за поделу вредности скупљег предмета. На пример, ако купите бицикл од 300 евра, не можете његову вредност поделити на три особе у аутомобилу како бисте избегли царину.
Уколико је вредност робе већа од 100, а мања од 3.000 евра, примењује се скраћени царински поступак. У овом случају роба се пријављује директно на граничном прелазу. Дажбине се обрачунавају по формули: на вредност робе додаје се 10% царине, а затим се на тај збир обрачунава 20% ПДВ-а.
За робу вреднију од 3.000 евра, спроводи се редован царински поступак. Он се може применити и добровољно, нарочито ако путник поседује документацију о пореклу робе из земаља са којима Србија има споразум (као што су ЕУ, ЦЕФТА или ЕФТА). У таквим ситуацијама, царина се може ослободити, али се ПДВ и даље плаћа, осим у посебним случајевима. Да би се остварило ово ослобођење, потребни су обрасци као што је ЕУР 1 или изјава извозника.
Што се тиче личних ствари, закон је јасан. Предмети који вам служе за личне потребе током путовања, као што су одећа, обућа, лаптоп, сат или телефон, ослобођени су плаћања увозних дажбина, без обзира на њихову вредност. Кључно је да су предмети коришћени и да није очигледно да су намењени даљој продаји.
Међутим, проблеми могу настати ако царински службеник посумња на комерцијалну намену робе. То се дешава када се носи више идентичних предмета, када роба има оригиналне етикете и амбалажу, или ако поседујете фактуре које указују на комерцијалну куповину. У таквим ситуацијама, можда ћете морати да доказујете да је роба за личну употребу, платите дажбине или да се роба привремено задржи.