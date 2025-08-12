ЗАНАТЛИЈЕ У ПРВОМ ПЛАНУ, АЛИ БЕЗ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ ПРИВРЕДЕ НЕМА Најтраженији инжењери, наставници и програмери, трећина огласа за посао за ове кадрове

Најтраженији су кадрови занатских занимања: мајстори, грађевинци, водоинсталатери... па је и огласа за попуњавање радних места за та занимања највише. То, међутим, не значи да високообразовани кадрови нису тражени и да нису потребни тржишту јер нема довољно грађевинских инжењера, електроинжењера, машинских инжењера, технолога... већ дуго недостају, односно веома тешко их је наћи, и наставници страних језика, математике, физике, хемије, биологије, информатике, српског језика...

Фото: Pixabay.com

Да су и високообразовани кадрови тражени потврђују и подаци са сајта Послови Инфостуд. Наиме, у периоду од 2020. до краја 2024. године, на овом сајту објављено је укупно 118.627 огласа у којима је експлицитно тражена виша или висока стручна спрема. Највише огласа објављено је 2022. године -30.483, док их је 2024. године објављено 21.326, што је и даље знатно више него за време пандемије, када их је било 16.752. Дакле, број огласа за високообразоване кадрове опада у односу на максимум, али не драстично. На годишњем нивоу тражи се више од 21.000 високообразованих кандидата, што јасно показује да та радна снага није изгубила вредност на тржишту - само није у првом плану.

По речима пи-ар менаџера сајта Послови Инфостуд Милоша Туринског, удео огласа за високообразоване се смањује, али не зато што нису тражени, већ зато што брже расте број огласа за раднике са средњом стручном спремом. Тако су 2020. године огласи за високу стручну спрему (вишу школу, факултет, мастер) чинили укупно 38 одсто свих огласа, а до краја прошле године тај проценат је пао на 29 одсто. Што се тиче најтраженијих струка - највише их је из ИТ сектора, али потражњу су бележили и машинство, право, фармација, финансије, маркетинг, људски ресурси, образовање, архитектура, здравство...

Трећина огласа за високообразоване У првој половини ове године на сајту Послови Инфостуд објављено је готово 32.000 огласа. Уколико тако буде и до краја године, могло би се очекивати да ће их на овом сајту бити објављено око 65.000, а ако би их за високообразоване профиле било слично као и лане, око 21.000, то би значило да је би од укупног броја објављених огласа око трећина била за радна места с високом или вишом школом.

- Огласи којима се траже радници са занатским занимањима све су чешће пропраћени бомбастичним медијским насловима, а огласи за високообразоване профиле обично пролазе тише, селекција траје дуже, конкурси су јасније постављени, а огласи углавном не циљају широку публику већ одређене профиле - каже Турински. - Због тога се стиче утисак да се ти послови мање траже, али подаци јасно говоре да су они и даље стубови многих делова привреде. Нико не може да оспори да занатлија нема довољно и да су веома тражени, али и друштву и привреди једнако су потребни правници, лекари, наставници, програмери, инжењери и сви они који својим знањем и стручном спремом држе у функцији сложеније системе. Послови који не зависе само од праксе, већ и од формалног образовања.