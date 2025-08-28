clear sky
ЗНА СЕ КО ЈЕ НАЈБОЉИ СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПАРТНЕР ЦРНЕ ГОРЕ Робе из Србије највише на рафовима

28.08.2025. 19:13 19:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
ПОДГОРИЦА: Укупна спољнотрговинска робна размена Црне Горе у првих седам месеци ове године износила је 2,82 милијарде евра, што је 5,6 одсто више у односу на исти период прошле године, а водећи спољнотрговински партнер је Србија, подаци су црногорске Управе за статистику.

Покривеност увоза извозом износила је 13,1 одсто и мања је у односу на исти период прошле године, наводи црногорски Цее-Eм.

Црна Гора је највише извозила у Србију (86,7 милиона евра), Босну и Херцеговину (29,3 милиона евра) и Швајцарску (26,2 милиона евра).

Када је реч о увозу, црногорски најзначајнији партнери су Србија (432,1 милион евра), Кина (308,3 милиона евра) и Немачка (248,4 милиона евра).

