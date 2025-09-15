ДОБРЕ ВЕСТИ КОМЕ ЈЕ ДО КРЕДИТА Објављена понуде банака за повољније кредите грађанима с примањима до 100.000 динара КАМАТЕ НИЖЕ, ЕВО И КОЛИКО
Народна банка Србије (НБС) објавила је данас своје посебне понуде кредита за запослене и пензионере с редовним месечним примањима до 100.000 динара, које, како је наведено, садрже повољније услове кредитирања у односу на стандардну понуду конкретне банке, укључујући ниже каматне стопе и неплаћање накнада за обраду кредитних захтева, са циљем повећања доступности финансијских услуга за грађане са нижим примањима.
''У складу са претходно изнетим супервизорским очекивањима НБС, све банке у Србији које одобравају потрошачке и готовинске кредите у динарима, као и стамбене кредите, су у складу са прописаним роковима, до 15. септембра 2025. године објавиле своје посебне понуде кредита за запослене и пензионере с редовним месечним примањима до 100.000 динара (односно више од тога у складу са пословном одлуком банке)'', наведено је у саопштењу НБС.
Предметни кредити обухватају динарске потрошачке и готовинске кредите до 1.000.000 динара (односно више од тога у складу са пословном одлуком банке), кредите за рефинансирање готовинских и потрошачких кредита у тој банци без ограничења износа, посебне динарске готовинске кредите и кредите за рефинансирање који се одобравају пензионерима уз укључено животно осигурање, као и стамбене кредите намењене куповини прве стамбене непокретности.
Понуде, које су сада доступне на интернет презентацијама свих банака које одобравају ове кредита, садрже повољније услове кредитирања у односу на стандардну понуду конкретне банке, укључујући ниже каматне стопе и неплаћање накнада за обраду кредитних захтева, са циљем повећања доступности финансијских услуга за грађане са нижим примањима.
''Поред тога, комплетан списак ових понуда објављен је на званичном сајту Народне банке Србије, на линку'', додато је у саопштењу НБС.
Како је наведено, на овај начин, грађани имају једноставан и транспарентан приступ информацијама о повољнијим кредитним производима.
''Народна банка Србије ће наставити да прати примену ових мера и ефекте на банкарски сектор и животни стандард грађана, с циљем очувања финансијске стабилности и унапређења приступачности банкарских услуга за све категорије становништва'', наведено је.