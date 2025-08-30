ЕВО КОЛИКО ЈЕ НЕМАЧКОМ ПЕНЗИОНЕРУ ПОТРЕБНО НОВЦА МЕСЕЧНО Кључне су две ствари за висину износа
Тридесет и пет година рада у Немачкој не значи аутоматски и високу пензију – пресудни су висина прихода и износ уплаћених доприноса.
Иако 35 година радног стажа представља важан праг у систему и доноси статус дугорочно осигуране особе, висина пензије у великој мери зависи од тога колико су током тог периода плате биле високе и колико је тиме уплаћено у пензиони фонд.
Другим речима, број година није једини критеријум – кључни су остварени пензиони поени, наводи "Fenix".
Законска пензија у Немачкој не заснива се искључиво на броју година проведених на послу. Пресудан фактор су акумулирани пензиони поени. Стварни износ месечних уплата може знатно варирати. Кључно је колико су високи били ваши приходи током запослења и колико сте доприноса уплаћивали у пензиони фонд.
Према немачким медијима, пензионеру је у просеку потребно између 1.464 и 2.100 евра месечно да би уживао у безбрижној пензији. Пензија након 35 година рада теоретски би могла да покрије овај износ. Да би се то постигло, пензионери би морали континуирано зарађивати просечну плату током свих 35 година.
Стандардна пензија односи се на осигураника који је 45 година уплаћивао доприносе на просечну плату. Након 35 година рада, такав ниво тешко је достижан, иако би у теорији пензија могла покрити износ потребан за пристојан живот (процена је између 1.464 и 2.100 евра месечно). У пракси је то ређе случај, али просечна пензија након 35 година и даље је значајно виша од општег просек.
Према проценама за 2025. годину, просечне пензије изгледају овако: општи просек пензија је око 1.100 евра, односно 1.623 евра након 35 година стажа. Када се посматрају само мушкарци - пензија износи 1.346 евра, односо око 1.809 евра након 35 година. За жене, међутим, просечна пензија износи 903 евра, односно око 1.394 евра након 35 година.
Све наведене вредности односе се на бруто износе и не укључују одбитке за здравствено и дугорочно осигурање.
Упркос бољој стартној позицији након 35 година стажа, и даље постоје значајне родне разлике – жене у просеку примају стотине евра мање од мушкараца. Процене показују да би особа са 67 година старости и 35 пензионих поена имала бруто пензију од 1.427,65 евра. Ако би у пензију отишла раније, тај износ би се смањио на око 1.223,19 евра.