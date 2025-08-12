Храна и пиће још скупљи У КАФАНЕ ИДУ САМО ОНИ С ДУБЉИМ ЏЕПОМ У Војводини нешто боље, али...
12.08.2025. 18:21 18:24
Цене угоститељских услуга у јулу ове године биле су веће за 8,6 одсто у односу на исти месец 2024. године, објавио је Републички завод за статистику.
Цена хране повећана је за 10,0 одсто, а у оквиру ње топлих и хладних предјела за 9,1 проценат, готових јела за 11,3 одсто а печења и јела по наруџбини за 9,2 одсто.
Алкохолна пића су поскупела за 11,1 одсто а безалкохолна за 11,0 процената док су цене преноћишта остале исте.
Укупно поскупљење свих услуга у Војводини је било мање него на републичком нивоу и износило је 6,2 одсто, при чему је храна поскупела за 6,6 одсто, алкохолна пића за 5,9 процената, а безалкохолна пића за 6,1 одсто.
Цене преноћишта у Војводини повећане су за 5,0 одсто у односу на јул 2024. године.