О МЕРАМА ВЛАДЕ Трговци раде шта хоће ВЕЋ ДВАДЕСЕТАК ГОДИНА; Држава мора да скрати рокове плаћања

27.08.2025. 08:27
а
Фото: Pixabay.com

Економиста и члан фискалног савета Бојан Димитријевић изјавио је да ће држава сигурно анализирати да ли нови пакет економских мера који је представио председник Србије Александар Вучић доприноси свом циљу, а то је побољшање стандарда управо за оне категорије становништва које имају нижа примања од просека.

„Сигурно је држава израчунала колики је то евентуални трошак за буџет, као и да ли те мере могу да се наставе, да ли могу да се прошире и да ли би те мере могле да обухвате и већи број корисника потенцијално”, рекао је Димитријевић за Танјуг. 

Говорећи о најави председника Србије Александра Вучића да каматне стопе на готовинске, потрошачке и стамбене кредите у Србији буду смањене, Димитријевић је оценио да ће то бити знатна уштеда.

“Врло често се дешава да ви у животном веку једног кредита отплатите готово још један кредит на име камате. Према томе, смањивање камате јесте значајна потенцијална уштеда. То може да буде уштеда од неколико хиљада динара месечно, а када то мултипликујете на годину дана па пројектујете на пет или 10 година, дођете до пристојне уштеде за породични буџет. Људима с мањим примањима је свака хиљадарка драгоцена”, рекао је Димитријевић и додао да банке најчешће неформално постигну прећутни договор о кредитирању. Тај договор оцењује као картелски и олигополоски. 

Разговор с трговинским ланцима

Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић најавила је да ће данас бити одржан нови састанак с представницима трговинских ланаца поводом најављених економских мера за побољшања животног стандарда и ограничења маржи. 

„Планирамо састанак с трговцима, с којима смо министар финансија Синиша Мали и ја већ одржали један састанак прошле недеље. Мислим да је добро да разговарамо директно, јер су они важни актери и желимо да их чујемо, али истовремено, држава има своје циљеве и задатке окренуте грађанима и то ће корак по корак морати да се доведе у ред”, рекла је она за ТВ Прва.

Говорећи о мери смањења трговачких маржи, Димитријевић је рекао да трговци раде двадесетак година шта хоће. Додаје да је рок плаћења од стране трговина шест месеци, а то се у пракси претвара у 300 дана, док заправо рокови не би требало да буду дужу од 30 или 60 дана.

„Влада ће морати, што је вероватно у перспективи, да донесе меру у којој ће натерати трговце да плаћају добављачима у краћем року”, каже Димитријевић. 

Навео је да неколико трговинских ланаца контролише више од 50 одсто производње, као и да постоји прећутни картелски договор када се кључни људи тих трговински ланаца састану и одреде колике ће бити марже, или је само један лидер који у грани одређује цене, а остали га следе.

