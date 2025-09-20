МЕРЕ МАРКЕТ НОВИ САД У УСПОНУ Нови играч на српском тржишту БРИНЕ О ЏЕПОВИМА ГРАЂАНА

Како би то урадили што је могуће ефикасније, грађани/купци крећу пут трговина, односно обилазе продавнице, упоређују цене и на куповину се одлучују тамо где су оне најповољније. То је, потврђују искуства купаца, све теже, пошто су у трговинама великих трговачких ланаца који послују у Србији цене на рафовима мање/више сличне, баш као што је сличан и асортиман производа у понуди.

Ипак, има и нешто другачије понуде и нешто другачијих цена јер се у многим местима последњих неколико година ситуација мења и на тржиште стижу и неки нови играчи. Међу њима је и Мере маркет Србија, који је део ланца Светофор из Русије. Ове трговине у нашој земљи отворене су прошле године, а купци су пронашли разлог да у њима купују - истичу да је, и поред скромније понуде на рафовима у односу на оне у трговинама осталих ланаца који послују у Србији, асортиман добар, а да су цене далеко ниже.

Фото: Мере / Дневник

По речима директора Мере маркета Нови Сад Јована Ратковића, приликом доласка на наше тржиште циљ је био јасан - на полицама ће бити производи који ће се продавати по најнижим ценама.

- У нашој понуди је између 600 и 800 производа, око 80 одсто домаћих малих и средњих произвођача и добављача, док је око 20 одсто из Русије и махом је реч о кондиторским производима - каже Ратковић. - Наша је одлука била да понудимо производе чија ће цена бити најнижа на тржишту, уз, наравно, поштовање свих критеријума који су неопходни да би се роба могла пласирати. Овај наш концепт веома добро су прихватили и добављачи и купци.

Фото: Мере / Дневник

Ширење у плану Компаније Мере маркет у Србији тренутно има око 40 продавница, а у плану је да се то повећа и да их буде стотинак, а корак ка томе је и то што би ускоро у Новом Саду требало да буде отворен још један објекат. Мрежа продавница у Војводини је добро развијена, па Мере маркет послује у Ади, Бечеју, Зрењанину, Старој Пазови, Кањижи, Панчеву, Вршцу, Руми, Оџацима... а продавница има и у Београду.

Оно што је одмах видљиво кад се у Мере маркет уђе је да на рафовима нема производа познатих произвођача, дакле нема брендова или је то веома ретко.

- Произвођачи и добављачи с којима сарађујемо препознали су наш концепт и како се развијамо и растемо ми, расту и они. Наш асортиман није до краја дефинисан, односно понуда се обогаћује и мења, али свакако тржимо најповољније понуђаче и они нам излазе у сусрет јер није мала ствар снабдевати неког учесника на тржишту који има 40 маркета у земљи - истиче Ратковић.

Фото: Мере / Дневник

Наш сагогрник указује да на самом почетку пословања и изласка на тржише није било лако пронаћи своје место, али да је сада ситуација знатно другачија.

- Врло брзо промет је почео да расте, баш као и број купаца, а задовољни купци и јесу наш циљ јер смо пронашли начин да се враћају и пазаре у нашем маркету. Сада смо сигурно међу 10 најбољих трговаца на домаћем тржишту када је реч о учешћу, а када је реч о продавници у Новом Саду, она држи прво место по промету у свим Мере маркетима у Србији - каже Ратковић.