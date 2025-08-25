clear sky
ОТКРИВЕНО КОЛИКЕ СУ ПЛАТЕ У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ Месечно зарађују преко 100.000 динара, ЕВО КОЛИКЕ СУ У ЛУЧАНИМА

25.08.2025. 17:13 17:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
Коментари (0)
РИНА
Фото: РИНА

ЛУЧАНИ: Просечна нето зарада у јуну у Моравичком округу износила је 93.318 динара (претходни месец 94.031), саопштио је Републички завод за статистику.

Највеће зараде се бележе у Лучанима 113.089 (у мају 104.083), а потом следе Горњи Милановац са просечних 95.574 (99.835), Чачак са 92.35 (93.096) и Ивањица 80.794 (81.750).

Просечне јунске плате у градовима у окружењу сличне величине: Ужице 99.295, Ваљево 97.401, Краљево 89.707, Крагујевац 102.282...

Просечна јунска зарада без пореза и доприноса у Србији износила је 107.075 динара.

РИНА

