ОВО ЈЕ ЛИСТА НАЈОДВРАТНИЈИХ, АЛИ ДОБРО ПЛАЋЕНИХ ЗАНИМАЊА Да ли бисте могли тиме да се бавите
Неки послови су толико непријатни или опасни да их већина људи избегава, али често нуде солидну плату
На друштвеној мрежи Reddit, корисници су расправљали о "најодвратнијим, али добро плаћеним пословима", делећи своја искуства из прве руке. Иако се често спомињу послови као што су чишћење мобилних тоалета, расправа је показала да реалност није увек онаква каквом се чини.
Посао погребника
Посао погребника изазвао је највише пажње. Иако се чини да је добро плаћен, искусни радници кажу да то није увек случај, а посебно се истиче емотивна и физичка исцрпљеност. Један корисник је поделио искуства свог рођака, описујући посебно трауматичне ситуације, попут сакупљања посмртних остатака након саобраћајних несрећа. Други је признао да је, у поређењу са тим, чишћење преносивих тоалета "дечја игра". Ипак, неки су изјавили да је плата релативно солидна, око 1.300 евра, уз флексибилно радно време, али не и изузетно висока.
Остали непријатни, али плаћени послови
Рад у кафилерији: Према искуству једног корисника, рад у кафилерији је посао са "немерљиво горим смрадом и прљавштином" од рада у кланици, иако је плата била готово три пута већа.
Чишћење септичких јама: Слично као и код чишћења тоалета, и овај посао се сматра изузетно непријатним, али може бити врло уносан.
Скупљање отпада: Неки послови, попут сакупљања картона и пластике, могу бити добро плаћени, чак 1.500 евра, али уз тежак физички рад и ране смене од 4 сата ујутру.
Иако су многи од ових послова стресни, физички захтевни и емотивно исцрпљујући, ретко нуде баснословно богатство. Корисници су истакли да су плате често само нешто изнад просека, а не у рангу с екстремним непријатностима с којима се сусрећу. Можда зато и остају табу.