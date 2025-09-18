ОЗБИЉАН УДАР НА КУЋНИ БУЏЕТ Регистрација возила у Србији иде и преко 60.000 динара! Ево од којих све фактора ЗАВИСИ ЦЕНА

За ауто запремине мотора од 1.500 кубика и снаге око 80 коња регистрација кошта од 24.000 до 31.000 динара.



Регистрација возила зависи од много фактора, а то су кубикажа мотора, снага, годиште возила, локалне таксе, односно где се ауто региструје.



Оквирни износи за Србију у 2025:



Аутомобили до 1.200 кубика - око 19.000‑23.000 динара - До1.600 кубика - око 24.000‑31.000 динара - До 2.000 кубика - око 33.000‑45.000 динара - Изнад 2.000 кубика може бити преко 60.000 динара

Примера ради за ауто, који данас вози велики део људи у Србији, односно са параметрима 1.500 кубика, снаге око 80 коња, просечне старости десетак година, регистрација у Србији би оквирно коштала од 24.000 до 31.000 динара. То је само процена, јер тачан износ може да варира од неколико фактора, а то су:

1. општина где се региструје возило

2. премија осигурања

3. стање возила (да ли мора поправљање пре техничког)

4. да ли су потребне нове таблице / административне таксе

Премија осигурања је један од највећих трошкова у оквиру регистрације возила, и директно утиче на укупну цену.

Шта је премија осигурања

То је износ који се плаћа осигуравајућој кући за обавезно осигурање од аутоодговорности. Законски мора да се плати при свакој регистрацији, а висина зависи од снаге мотора, односно што је већа снага, већа је и премија. Једноставнијим речником речено ко нема штете, добија попуст, такозвани бонус, али зато ко је имао штету, добиће пенале и аутоматски ће платити више. Дешава се и да неке осигуравајуће куће дају попуст старијим возачима.

На пример, за физичко лице за аутомобил од 1.500 кубика, снаге око 80 коња, просечне старости десетак година, без штета претходних година (бонус), премија осигурања код најповољнијих кућа може бити од 12.000 до 14.000 динара, а ако имаш малус, може бити и скупља од 18.000.

Колике су општинске таксе за регистрацију

На цену регистрације утиче и општина на којој се региструје возило преко локалних такси и накнада. Ту је најважнија локална комунална такса за коришћење јавних путева, која може да се разликује чак и између суседних места. Тако на пример иста кубикажа може имати таксу од 3.000 у једној општини, а 6.000 динара у другој.

Цена техничког прегледа

Још једна ставка може додатно да повећа износ регистрације, а то је технички преглед. У Србији се прописана цена техничког прегледа путничких возила са ПДВ‑ом креће у распону од 3.070 до 6.020 динара.

Међутим, пише Еспресо,у пракси може бити додатних трошкова (обрасци, провизије, услуге које неки центри додају), па укупни рачун понекад буде и већи.

