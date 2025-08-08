clear sky
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Трећа рата до 14. aвгуста

Фото: Дневник/ Р. Хаџић

Трећа рата пореза на имовину физичких лица за ову годину доспева на наплату 14. августа, а дина картицом на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија, порез може да се плати без провизије, објавила је Народна банка Србије (НБС).

Из НБС су навели да се дина картицом, такође без провизије, на шалтерима Управе за трезор, може да се плати и порез на доходак грађана, на промет моторних возила, на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства, као и доприноси за обавезно социјално осигурање пољопривредника. 

На шалтерима Управе за трезор овом картицом могу да се, уз ниске провизије, измире и друге обавезе по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, како онима који имају подрачуне у Управи за трезор тако и онима који имају рачуне у пословним банкама, односно могу да се плате рачуни за струју, рачуни предузећа Инфостан у Београду, Информатика у Новом Саду, Телеком и слично.

Е. Д.

порез на имовину
Бизнис
