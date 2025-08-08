ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Трећа рата до 14. aвгуста
Трећа рата пореза на имовину физичких лица за ову годину доспева на наплату 14. августа, а дина картицом на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија, порез може да се плати без провизије, објавила је Народна банка Србије (НБС).
Из НБС су навели да се дина картицом, такође без провизије, на шалтерима Управе за трезор, може да се плати и порез на доходак грађана, на промет моторних возила, на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства, као и доприноси за обавезно социјално осигурање пољопривредника.
На шалтерима Управе за трезор овом картицом могу да се, уз ниске провизије, измире и друге обавезе по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, како онима који имају подрачуне у Управи за трезор тако и онима који имају рачуне у пословним банкама, односно могу да се плате рачуни за струју, рачуни предузећа Инфостан у Београду, Информатика у Новом Саду, Телеком и слично.
