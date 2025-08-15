РФ ПИО: Како се правилно обрачунава висина пензије ВАЖНО ЗА СВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ Oво је први корак! (ВИДЕО)
Износ пензије се сходно одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, одређује на основу података регистрованих у матичној евиденцији, односно на основу навршеног пензијског стажа и остварених зарада током укупног радног века, објавио је данас Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).
Први корак у обрачуну висине старосне пензије је утврђивање свих зарада које је осигураник остварио у току радног века, а затим се зарада остварена у свакој календарској години ставља у однос према просечној заради у Србији у тој години.
Стављањем у однос укупне зараде осигураника са просечном годишњом зарадом у републици за сваку календарску годину израчунава се годишњи лични коефицијент, с тим што он не може бити већи од пет.
Збир годишњих личних коефицијената дели се са укупним трајањем периода за које су они утврђени и добија се лични коефицијент, који је законом ограничен на 3,8. Обрачунати лични коефицијент се множи са укупно оствареним пензијским стажом и општим бодом, који је истоветан за све пензионере и усклађује се на исти начин као пензије. Добијени износ је висина пензије у динарима.
Превремена старосна пензија се одређује на исти начин као и старосна, с тим што се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец ранијег одласка у пензију. Умањење може износити највише 20,4 одсто. На исти начин као старосна, обрачунава се и инвалидска пензија, с тим што се обрачун увећава за додати стаж, који зависи од навршених година живота и пола осигураника.
Што се тиче породичне пензије она се одређује од старосне, односно инвалидске пензије умрлог осигураника, односно корисника, и то у проценту који зависи од броја чланова породице, па за једног члана пензија износи 70 одсто, за два члана 80 одсто, за три члана 90 а за четири и више чланова 100 одсто.
Ако је пензија мања од најнижег износа пензије утврђеног у складу са законом, одређује се најнижи износ пензије, који зависи од категорије осигураника и одређује се према претежно навршеном стажу осигурања.
Кориснику пензије који је остварио и инострану пензију припада разлика до најнижег износа пензије, ако је збир пензија мањи од најнижег износа пензије, пише Биз портал.