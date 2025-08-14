СТИЖЕ ВРЕМЕ ПРОСЛАВА И ИЗНАЈМЉИВАЊА ВИКЕНДИЦА, ВИЛА, СПЛАВОВА Ево како се крећу цене закупа за рођендане, момачке вечери, журке....
Приближава се крај лета, када је изнајмљивање викендица и сплавова за разноразне врсте прослава све траженије.
Од рођендана до момачких и девојачких вечери, цене простора за оваква славља у Београду варирају.
У зависности од броја гостију, дана у недељи, али и повода, цене се крећу у распону од неколико десетина до неколико хиљада евра, пишу Новости.
Власници објеката "утркују" се да понуде што већи асортиман, а највеће интересовање влада за ободне делове града, попут Космаја, Авале, Сопота, Авале, Младеновца и Гроцке.
Цена закупа виле у Београду и околини престонице кошта од 100 евра за ноћ па навише. Зависи од локације, опремљености, квадратуре, броја гостију, дана у недељи...
Најскупљи најам за журке до 50 гостију
Оне луксузније, које поседују базен или ђакузи коштају од 300 евра. У појединим вилама важи посебан ценовник за прославе и за одмор. Најскупљи је најам за журке до 50 гостију који износи 850 евра.
Бенефита за овакву врсту забаве је много. Гости имају приватност и просторан амбијент, а и слободу у организацији забаве и избору хране и пића. Често је и јефтиније него закуп клуба или ресторана, поготово ако је у питању мањи број гостију.
С обзиром на велику потражњу, нарочито младих људи, власницима који своју некретнину изнајмљују, оваква врста бизниса може донети велики приход. Интересовање за овакав вид журки настао је током пандемије вируса корова, када су изласци били "забрањени", након чега се наставило као посебан облик туризма.
Занимљиво је да су поједини власници овај бизнис дигли на "виши ниво", те уз простор нуде бесплатну декорацију, фото-кабине, професионално озвучење, па чак и есцајг.
Нема толико пуно тог правог туризма, мада се дешава да неко изнајми простор на седам дана, две недеље и слично. Постало је тренд да се "тим-билдинзи" дешавају у кућама са базеном и слично. Зато имамо велики број корпоративних клијената. Такође, постао је обичај да се момачко и девојачко вече обавезно слави у некој викендици или на сплаву - кажу из Агенције за изнајмљивање.
Колико кошта најам сплавова
О исплативости говори и податак да се све више објеката наменски гради за издавање. Ипак, оглашавају се многи, а регистрованих за бављење овим послом има тек неколико стотина.
Такође, поред незаборавне забаве, власници често нуде и просторе који подразумевају отворене и затворене базене. Тако гости након прославе не морају да размишљају о превозу и безбедности у саобраћају, јер је смештај обезбеђен. Овом врстом прославе најзахвалнији су дефинитивно они рођени током врелих летњих месеци.
Незаобилазни су и сплавови на Дунаву и Сави. Цена најма сплава у Београду за ноћ креће се од 100 до 700 евра.
На пример, прослава момачке вечери за 15 гостију петком или викендом кошта 350 евра. Прослава пунолетства годинама у престоничким ресторанима често кошта као свадба, док је на сплавовима повољнија и износи 190 за 15 особа.