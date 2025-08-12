clear sky
31°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЋЕ СКУПЉЕ НЕГО ИКАДА Пола плате оде на пијаци ЕВО ШТА ЈЕ НАЈВИШЕ ПОСКУПЕЛО ЗА ГОДИНУ ДАНА

12.08.2025. 12:45 12:56
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
a
Фото: Pixabay.com

Цене пољопривредних и рибарских производа у јуну су у односу на јун прошле године повећане за 13,4 одсто, објавио је данас Републички завод за статистику.

Посматрано по главним групама производа, на раст цена највише су утицале цене жита, 3,9 одсто и воћа, 81,4 одсто. 

Цене пољопривредних и рибарских производа у јуну у односу на мај су у просеку повећане за 1,5 одсто а највећи утицај на овај раст имали су воће, 22,0 одсто и стока и живина, 6,7 одсто. 

Цене ових производа за првих пола године су у односу на исти период 2024. у просеку повећане за 4,8 одсто. 

Томе је највише допринео раст цена жита од 15,9 одсто, воћа, 32,6 одсто и индустријског биља за 4,9 одсто.

(k1info.rs)

цене на пијаци цене воћа
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај