ВОЋЕ СКУПЉЕ НЕГО ИКАДА Пола плате оде на пијаци ЕВО ШТА ЈЕ НАЈВИШЕ ПОСКУПЕЛО ЗА ГОДИНУ ДАНА
12.08.2025. 12:45 12:56
Цене пољопривредних и рибарских производа у јуну су у односу на јун прошле године повећане за 13,4 одсто, објавио је данас Републички завод за статистику.
Посматрано по главним групама производа, на раст цена највише су утицале цене жита, 3,9 одсто и воћа, 81,4 одсто.
Цене пољопривредних и рибарских производа у јуну у односу на мај су у просеку повећане за 1,5 одсто а највећи утицај на овај раст имали су воће, 22,0 одсто и стока и живина, 6,7 одсто.
Цене ових производа за првих пола године су у односу на исти период 2024. у просеку повећане за 4,8 одсто.
Томе је највише допринео раст цена жита од 15,9 одсто, воћа, 32,6 одсто и индустријског биља за 4,9 одсто.