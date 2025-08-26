У ВОЈВОДИНИ КОВЕРТЕ ТАЊЕ Новосађани у просеку кући однели око 120 хиљада динара, а ЕВО У КОМ ГРАДУ СУ ЗАРАДЕ ИСПОД ПРОСЕКА
По подацима Републичког завода за статистику, јунска просечна бруто зарада у Србији била је 147.947 динара, док је просечна нето зарада, без пореза и доприноса, износила 107.075 динара, односно око 910 евра.
У односу на јун 2024. године, просечне бруто и нето зараде номинално су веће 11,8 одсто, а реално 6,9 одсто. Раст бруто и нето зарада у периоду јануар–јун 2025. године, у односу на исти период прошле године, износио је 11 одсто номинално, а 6,4 одсто реално.
Јунска просечна зарада је била 630 динара мања од онe исплаћенe у мају, кoja је износила 107.705 динара, а мања је и медијална плата, коју зарађује око половине укупног броја запослених. У јуну је медијална плата била 83.525 динара, што је 883 динара мање него у мају, када је у коверти било 84.408 динара.
858 евра просечна зарада у Војводини
Зараде запослених у Војводини у јуну су, у просеку, биле мање од износа исплаћеног на републичком нивоу, а разлика је 6. 816 динара. Просечна јунска зарада у покрајини била је 100.889 динара или око 858 евра. И у Војводини су, у просеку, у јуну коверте биле тање него месец дана раније. Разлика је 528 динара јер је мају просечна војвођанска зарада износила 101.417 динара.
Медијална плата, коју зарађује око половина запослених, у јуну је била 83.525 динара
Слика зарада запослених у Војводини већ дуго се готово не мења. Од седам округа, колико их је у Војводини, у јуну је само у Јужнобачком зарада била виша од републичког просека –110.897 динара. Просечна јунска зарада у овој области била је 3.822 динара већа од републичког просека, а војвођанску просечну зараду премашила је за 10.008 динара.
Војвођански просек у јуну није достигнут ни у једном од преосталих округа, а плате су се кретале од око 88.550 динара па до око 99.800 динара. Просечна зарада у Јужнобанатском округу тог месеца је била 99.789 динара и до присечне војвођанске зараде недостајало је 1.100 динара. У Срему у ковертама је било 96.415 динара, у Севернобачком округу 94.670 динара, Средњобанатском 93.427 динара, а Севернобанатском 89.384 динара.
910 евра просечна плата у Србији
Најтање коверте и даље су у Западнобачком округу, где је просечна плата била 88.540 динара, што је 12.349 динара мање од војвођанског просека. У јуну су зараде запослених само у Новом Саду, у просеку, достигле и премашиле износ исплаћен на републичком нивоу. Тог месеца просечна плата у Новом Саду била је 122.086 динара или око 1.038 евра, а у односу на мајску просечну зараду у том граду, која је била 122.165 динара, у коверти је било 79 динара мање. Просечна јунска зарада у Новом Саду је за 15.011 динара била већа од просечног износа на републичком нивоу, а у односу на војвођански просек у коверти је било 21.197 динара више.
Најмање зараде у Бачу
Ни у једном месту и општини у Војводини просечна зарада у јуну није била нижа од 81.000 динара.
Тог месеца најмање су зарадили запослени у Бачу – 81.075 динара, а потом у Малом Иђошу, у којем су просечне зараде биле више за 1.352 динара и износиле 82.427 динара. Мање од 83.000 динара у јуну су, у просеку, зарадили запослени још само у Ади – 82.932 динара.
Више од војвођанског просека у јуну су, у просеку, зарадили запослени у три града: Панчеву – 106.290 динара, Вршцу – 102.722 динара и Инђији – 101.590 динара. Војвођански просек остао је недостижан за примања запослених у свим другим градовима у општинама.