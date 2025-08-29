scattered clouds
32°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗА ЦЕО ПРОЦЕНАТ НИЖЕ ОД НАЈАВЉЕНИХ Мање камате за запослене и пензионере – ево шта треба да знате БАНКА ИЗАШЛА У СУСРЕТ ГРАЂАНИМА

29.08.2025. 20:26 20:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Банка Поштанска штедионица (БПШ) донела је данас одлуку да од 1. септембра снизи каматне стопе на кредите за запослене са примањима до 100.000 динара и за пензионере без обзира на висину примања.

БПШ је саопштила да је у складу са супервизорским очекивањима Народне банке Србије (НБС) донела одлуку да снизи каматне стопе и то још повољније од очекиваних.

Како се наводи, каматна стопа за готовинске кредите до 1.000.000 динара ће бити спуштена са 6,99 на 5,99 одсто, док ће за потрошачке кредите истог износа каматна стопа износити 5,99 уместо досадашњих 7,50 одсто (очекивана минимална каматна стопа 7,50 одсто).

Каматна стопа за рефинансирајуће кредите ће бити спуштена са 7,77 на 6,45 одсто (очекивана минимална каматна стопа 7,50 одсто).

Када је реч о готовинским кредитима до 1.000.000 динара и рефинансирајућим кредитима са осигурањем живота, из БПШ наводе да ће каматна стопа бити спуштена са 13,50 на 9,99 одсто (очекивана  минимална каматна стопа 10,50 одсто).

Фото: Dnevnik.rs

Како су истакли, код стамбених кредита маргина ће бити снижена са 2,65 одсто на 2,15 одсто.

Поред снижавања каматних стопа, Извршни одбор БПШ донео је одлуку да примена нове тарифе накнада, која је планирана од априла и најављена за 1. септембар ове године буде одложена за 1. јануар 2026. године, без обзира на чињеницу да је у претходних осам година усклађивање тарифе накнада извршено само једном.

Ова мера је усаглашена са ширим мерама државе, са циљем да се додатно подржи животни стандард грађана и да се ублажи финансијски терет домаћинстава, наводи се у саопштењу.

Поштанска штедионица банка камате камате банака кредити кредити грађанима
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај