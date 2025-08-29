ЗА ЦЕО ПРОЦЕНАТ НИЖЕ ОД НАЈАВЉЕНИХ Мање камате за запослене и пензионере – ево шта треба да знате БАНКА ИЗАШЛА У СУСРЕТ ГРАЂАНИМА

БЕОГРАД: Банка Поштанска штедионица (БПШ) донела је данас одлуку да од 1. септембра снизи каматне стопе на кредите за запослене са примањима до 100.000 динара и за пензионере без обзира на висину примања.

БПШ је саопштила да је у складу са супервизорским очекивањима Народне банке Србије (НБС) донела одлуку да снизи каматне стопе и то још повољније од очекиваних.

Како се наводи, каматна стопа за готовинске кредите до 1.000.000 динара ће бити спуштена са 6,99 на 5,99 одсто, док ће за потрошачке кредите истог износа каматна стопа износити 5,99 уместо досадашњих 7,50 одсто (очекивана минимална каматна стопа 7,50 одсто).

Каматна стопа за рефинансирајуће кредите ће бити спуштена са 7,77 на 6,45 одсто (очекивана минимална каматна стопа 7,50 одсто).

Када је реч о готовинским кредитима до 1.000.000 динара и рефинансирајућим кредитима са осигурањем живота, из БПШ наводе да ће каматна стопа бити спуштена са 13,50 на 9,99 одсто (очекивана минимална каматна стопа 10,50 одсто).

Како су истакли, код стамбених кредита маргина ће бити снижена са 2,65 одсто на 2,15 одсто.

Поред снижавања каматних стопа, Извршни одбор БПШ донео је одлуку да примена нове тарифе накнада, која је планирана од априла и најављена за 1. септембар ове године буде одложена за 1. јануар 2026. године, без обзира на чињеницу да је у претходних осам година усклађивање тарифе накнада извршено само једном.

Ова мера је усаглашена са ширим мерама државе, са циљем да се додатно подржи животни стандард грађана и да се ублажи финансијски терет домаћинстава, наводи се у саопштењу.