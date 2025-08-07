ЗАРАДИТЕ У СЛОБОДНО ВРЕМЕ Ово је 5 најбољих додатних послова који ће вам донети новац

Често можете доћи у ситуацију да ваша тешко зарађена плата не прати ваше расходе. Нисте једини који то осећају. Недавна анкета Ци-Би-Ес Њуза показује да већина Американаца не осећа само инфлацију – они не верују да њихове плате држе корак са њом.

Шта можете да урадите ако осетите негативан утицај инфлације на ваш банковни рачун? Једно решење је да зарадите више новца. То не значи да се морате пријавити за други посао са пуним радним временом или уопште прихватити рад за другог шефа. Уместо тога, постоји неколико начина на које можете зарадити додатни новацу слободно време.

Постоји неколико начина да зарадите новац у слободно време, каже Дон-Мари Џозеф, оснивач компаније "Естејт планинг енд презервејшн". Ево пет опција које треба размотрити:

1. Попуњавање плаћених анкета

У данашњем дигиталном свету, подаци су једна од највреднијих доступних роба - и компаније су спремне да плате да би их добиле. Један од начина на који компаније добијају податке који су им потребни су анкете.

Један „једноставан начин да зарадите новац у слободно време јесте да учествујете у онлајн анкетама“, каже Јосепх.„Постоје агенције које ће вам платити за попуњавање анкета“.Пријавите се код једног или више провајдера анкета. Када се региструјете, обично ћете попунити анкету о себи. Одатле ће вас компанија са којом одлучите да радите обавестити када буду доступне нове плаћене анкете. Једноставно узмите доступне анкете и зарадите новац за то.

2. Постаните online тутор

Тутори играју важну улогу у образовном систему. Без обзира да ли је ученик у основној школи или на факултету, многи једноставно не би били успешни без помоћи ментора. Ако имате дубоко знање о некој теми, размислите о коришћењу свог знања да зарадите новацдок потенцијално можете да доживотно промените животе ученика са којима радите. Релативно је једноставно постати online тутор. Web локације као што су "Tutor.com", "ТуторМе" и "Preply" плаћају стручњаке за туторске услуге. Када се пријавите, провајдер којег одаберете ће вам постављати питања о вашим областима стручности и тестирати ваше знање. Ако прођете тест, бићете спремни да зарадите новац као online тутор. А можете менторисати и на енглеском језику.



3. Продајте фотографију

Да ли волите да сликате своју околину? Да ли су вам пријатељи и породица рекли да имате око за фотографију? Зашто не зарадите додатни новац радећи оно што волите?

Постоји много weblokacija које делују као брокери слика. Можете поставити своје слике на oveweblokacije и зарадити хонораре сваки пут када их неко купи. На пример, "Getti Имагес" плаћа проценат у распонуод 25 одсто до 45 одсто.Постоји неколико брокера слика на мрежи које можете изабрати. Пријавите се за неколико најугледнијих опција које пронађете и почните да отпремате своју фотографију. Затим једноставно сачекате да почне продаја док снимите још слика и поновите процес.

4. Продајте своје нежељене предмете

Ако сте недавно прекопали своју гаражу, таван или орман, можда сте пронашли неколико вредних ствари које више не користите. Те ствари су прилике да зарадите новац у слободно време. Да бисте започели, пратите ове кораке:

- Пронађите предмете које поседујете, али их више не користите.

- Очистите предмете ако је потребно.

- Претражите онлајн пијаце као што су Ebay и Facebook Маркетплаце да бисте сазнали за колико новца се ваши артикли продају на данашњем тржишту.

- Ставите предмете на једнобојну позадину и сликајте из свих углова.

- Наведите артикле по фер цени на online продавници по вашем избору.

- Ако користите више од једне online продавнице, обавезно избришите производ са свих њих када се прода.

- Пошаљите предмет када се прода.

5. Претворите свој хоби у новац

„Ако имате мало слободног времена и желите да зарадите додатни новац, можда би било вредно да свој хоби претворите у споредну зараду“, каже Џули Бекам, АВП финансијског образовања и развоја и службеник за стратегију. „Уз одговарајућу припрему, савете и истраживање, ваш најновији хоби има потенцијал да постане извор прихода пре него што то схватите“.

