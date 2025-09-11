ИНСПЕКЦИЈЕ ПОЧИЊУ СЛУЖБЕНУ КОНТРОЛУ ХРАНЕ БЕЗ НАЈАВЕ? Од њиве до трпезе под сталним надзором
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде саопштило је да је почела јавна расправа о Нацрту закона о службеним контролама, са циљем обезбеђивања широког дијалога у овој области.
Јавна расправа биће спроведена од 10. до 30. септембра, а у овом периоду планирано је и представљање Нацрта закона о службеним контролама у виду презентације, као и одржавање округлог стола, о чему ће јавност, додају, бити обавештена.
Овај закон, како наводе из министарства, чија је примена предвиђена од 1. марта 2026. године, уводи систем провера које ће бити рађене кроз цео ланац производње хране у земљи, по принципу од њиве, где се храна узгаја, до трпезе, где је конзумирана, као и систем контрола хране из увоза.
Подсећају да је кључна новина коју закон доноси та да ће службене контроле бити спровођене без претходне најаве, осим у случајевима где је најава неопходна и оправдана за потребе спровођења саме службене контроле.
- На овај начин биће појачана ефикасност и откривање евентуалних неправилности у реалном стању - наводи се у саопштењу.
Овим контролама обезбеђује се и усаглашеност мера у Србији са стандардима Европске уније, чиме се стварају услови за несметан извоз животиња, хране, хране за животиње и друге робе.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде указује на то да се у областима на које се примењују службене контроле неће примењивати Закон о инспекцијском надзору.
Нацртом закона се, између осталог, уређују захтеви за животиње и робу који се увозе, извозе или су у транзиту и биће успостављен информациони систем у области службених контрола и других службених активности.
Текст Нацрта закона о службеним контролама објављен је на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и на Порталу "еКонсултацијеˮ.