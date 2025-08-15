НА СЕДНИЦИ ШТАБА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ НАЈАВЉЕНА ВЕЋА САРАДЊА С ПОЛИЦИЈОМ У плану строже казне код заразних болести животиња
БЕОГРАД: Газдинства су прва линија одбране од уношења и ширења заразних болести, а власници животиња које су угинуле, односно које су убијене услед заражавања имају право на надокнаду штете
Оперативни штаб за сузбијање и контролу афричке куге свиња на данашњој седници је најавио интензивнију сарадњу са полицијом, већу контролу кретања и клања животиња и сузбијање илегалног транспорта, уз увођење строжих казни за непоштовање прописаних мера, што су кључне активности у даљој борби против заразних болести животиња и заштити домаћег сточног фонда, саопштило је Министарство пољопривреде.
На седници, којој је председавао министар пољопривреде Драган Гламочић разматрана је тренутна епизоотиолошка ситуација у Србији, као и даљи кораци на спречавању ширења афричке куге свиња, али и других заразних болести које прете да угрозе сточни фонд Србије, попут болести плавог језика и куге малих преживара.
Истакнуто је да Министарство пољопривреде и ветеринарске службе које су укључене у сузбијање заразних болести спроводе све мере у складу са законом, а да су надлежне ветеринарске инспекције континуирано присутне на терену.
Наглашено је да посебан значај има доследно спровођење биосигурносних мера од стране самих власника животиња, јер одговорно поступање на газдинствима представља прву линију одбране од уношења и ширења заразних болести.
То подразумева редовно чишћење и дезинфекцију објеката, контролу кретања људи, возила и животиња, као и спречавање контакта са потенцијалним изворима заразе.
Власници такође имају обавези да сваку сумњу или промену у здравственом стању животиња без одлагања пријаве надлежној ветеринарској служби.
Гламочић је указао и на неопходност боље сарадње са локалним самоуправама, те навео да су у плану и сталне едукације и информисање сточара путем свих расположивих канала комуникација.
„Ситуација захтева максималну дисциплину и пуну сарадњу органа, свих надлежних служби, локалних самоуправа и пољопривредника. Само заједничким деловањем и доследним поштовањем биосигурносних мера можемо зауставити ширење ових болести и сачувати наше сточарство. Апелујем на све узгајиваче да сваку сумњу или промену код животиња одмах пријаве ветеринарским службама, јер је брза реакција кључна за правовремено постављање дијагнозе, спречавање већих економских губитака и заштиту здравља животиња“, истакао је он.
Додао је да је ово тренутак када одговорност сваког појединца постаје заједничка снага у очувању пољопривредне производње и економске стабилности српских домаћинстава.
Подсетио је и на то да власници животиња које су угинуле, односно које су убијене услед заражавања неком од поменутих болести, имају право на надокнаду штете уколико су поштовали мере прописане Законом о ветеринарству, а средства се исплаћују редовно у континуитету и по приоритету.
Из министарства подсећају да је афричка куга свиња код домаћих свиња тренутно активна у четири округа и у седам локалних самоуправа, и то у Лозници, Богатићу, Шапцу, Оџацима, Апатину, Сремској Митровици и Бачу.
Болест је потврђена и код 118 дивљих свиња на територији девет управних округа.
Од почетка ове године у зараженим газдинствима угинуло је 146, а извршена је еутаназија 2.884 свиња са нешкодљивим уклањањем лешева и дезинфекцијом газдинства.
На југоистоку Србије потврђена је и болест плавог језика, а постоји опасност и од појаве куге малих преживара на територији Косова и Метохије, али за сада нема потврђених случајева ове вирусне болести.
Танјуг